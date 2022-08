Indésirable au PSG, Rafinha cherche ardemment une porte de sortie pour se relancer. Et visiblement, la solution pourrait se trouver au Qatar pour le joueur brésilien.

Depuis plus d’un an maintenant, Rafinha n’entre plus dans les plans du PSG. Mauricio Pochettino lui avait déjà signifié la porte de sortie l’été dernier, mais aucune solution n’avait alors pu être trouvée pour le joueur avant l’hiver. En janvier, le Brésilien a ainsi rejoint la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt sec de six mois au cours duquel il a pu enfin avoir du temps de jeu de nouveau. Seulement voilà, ce prêt est terminé, le joueur a effectué son retour à Paris cet été, mais rien n’a changé : Christophe Galtier ne compte pas sur lui dans ses plans au milieu de terrain.

Al Arabi SC s’intéresse à Rafinha

Rafinha est une donc une nouvelle fois invité à se trouver un point de chute, et ce à un an de la fin de son contrat au PSG. Problème, les prétendants ne sont pas légion. Il a été évoqué quelques intérêts de clubs espagnols, la Real Sociedad et le Celta de Vigo notamment, mais aucune de ces pistes n’est allée plus loin. Il en va de même pour l’hypothèse d’un retour au Brésil un temps évoqué, précisément à l’Atlético Mineiro, mais qui s’est avéré impossible en raison du coût de l’opération trop élevé pour le club brésilien. Enfin, il a avait été annoncé qu’un club du Moyen-Orient s’était penché sur le cas de Rafinha. Proche de rejoindre cette équipe dont le nom n’a jamais filtré, le joueur du PSG a finalement fait volte-face pour des raisons personnelles.

Ainsi, à un peu plus d’une semaine de la fin de ce mercato estival 2022, le départ de Rafinha semblait tout récemment encore dans l’impasse. Toutefois, une solution pourrait maintenant être trouvée du côté du Qatar selon les informations de Santi FM. Le journaliste de FootMercato explique effectivement que le joueur du PSG intéresse le club d’Al Arabi SC. Des discussions auraient même d’ores et déjà débuté entre les différentes parties impliquées dans le dossier, une tendance ayant été confirmée par beIN Sports quelques minutes plus tard. Reste maintenant à savoir quelle sera la nature exacte de l’opération si celle-ci est bien en mesure d’être menée à son terme.