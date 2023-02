Grosse offensive du PSV pour conserver Xavi Simons

Le cas de Xavi Simons ressemble à un serpent de mer pour le PSG et ses supporters et les choses pourraient s’accélérer… dans le mauvaise sens.

Le retournement de situation – inattendu – du départ de Xavi Simons vers le PSV Eindhoven aura marqué le début du mercato estival 2022. Promis à une prolongation de contrat au PSG, le jeune néerlandais s’était finalement engagé avec le club d’Eridivise. Néanmoins, le Paris Saint-Germain avait réussi à négocier avec leurs homologues néerlandais une priorité d’achat à la fin de l’exercice 2022/2023. Une situation qui embarrasse le PSV qui souhaite ardemment conserver le plus longtemps possible son jeune joyaux.

Éloigner la menace PSG

En effet selon les informations de Rik Elfrink, journaliste pour le média Endovhens Dagblad, le PSV négocierait un nouveau contrat avec Xavi Simons dans le but de mettre le PSG sur la touche et donc éloigner cette menace. Ce dossier est une perçu comme une “priorité absolue” pour le club hollandais. On rappelle que le titi parisien est l’auteur de 12 buts en 28 matches toutes compétitions confondues et est vu comme une des révélations de l’année dans son championnat. Et lorsque l’on voit les manques offensifs actuels du Paris Saint-Germain, on peut effectivement avoir des regrets…