À moins de deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (14 février), l’état physique de Kylian Mbappé inquiète.

Si le PSG a réussi à renouer avec la victoire en Ligue 1 ce mercredi soir face au Montpellier Hérault (3-1), le gros point noir de la soirée a été la sortie sur blessure de Kylian Mbappé après le quart d’heure de jeu. Remplacé à la 21e minute de jeu, l’attaquant parisien a senti une vive douleur au genou et à la cuisse. Et les examens passés ce jeudi matin ne portent pas à l’optimisme.

Une absence de trois semaines pour Mbappé ?

En effet, comme le rapporte L’Equipe, Kylian Mbappé souffre d’une lésion musculaire. Le joueur de 24 ans repassera des examens dans les jours à venir. Mais « ce type de blessure entraîne généralement trois semaines de cicatrisation », précise L’E. Si sa participation est fortement compromise pour cette manche aller face aux Munichois, les Rouge & Bleu perdent surtout leur attaquant phare dans un mois de février très intense. Le champion du Monde 2018 manquera à coup sûr les matches face à Toulouse en Ligue 1, l’Olympique de Marseille en Coupe de France et très probablement le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco. La course contre la montre est lancée pour Kylian Mbappé et le PSG.

🚨🚨 | Kylian Mbappé souffre d’une lésion à la cuisse et est incertain pour le match de LDC 🤕🇫🇷



Ce type de blessure entraîne généralement 3 semaines de cicatrisation… 🏥



📲 L’Équipe pic.twitter.com/2ntjFBByI6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 2, 2023

[MAJ 14h15] De son côté, Le Parisien précise que Kylian Mbappé souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. « Une blessure qui nécessite, en principe, trois semaines d’éloignement des terrains, selon une source interne au club. » Cependant, il est encore trop tôt pour parler d’un forfait de l’international français pour le huitième de finale aller face au Bayern Munich. En effet, LP rapporte que de nouveaux examens complémentaires auront lieu pour connaître la nature exacte de la lésion et donc la durée d’indisponibilité de l’attaquant. Cela dépendra aussi de la capacité à récupérer du Parisien.

[MAJ 14h30] Enfin, RMC Sport confirme que Kylian Mbappé souffre d’une lésion aux ischios-jambiers de la jambe gauche. Le natif de Paris est forfait pour les deux prochaines matches (Toulouse et l’Olympique de Marseille). « En interne, il y a du pessimisme concernant sa présence pour le déplacement à Monaco le 11 février », soit trois jours avant PSG / Bayern. Des nouveaux examens médicaux devront être passés « pour confirmer la gravité de la blessure et la durée de son indisponibilité. »