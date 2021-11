Gueye : « Nous sommes très satisfaits du résultat »

Le PSG s’est imposé contre Saint-Etienne ce dimanche après-midi (1-3) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Rouge & Bleu poursuivent leur très bon début de saison en championnat et compte désormais 12 points d’avance sur son premier poursuivant, Rennes. Très bon dans le milieu de terrain contre les Verts, Idrissa Gueye (noté 7 par la rédaction de CS)s’est dit satisfait du résultat.

« Nous sommes très satisfaits du résultat. On a bien commencé le match mais malheureusement on prend ce but-là qui nous a fait un peu mal, dévoile le milieu de terrain pour PSG TV. On s’est bien repris par la suite, on a essayé de maîtriser le jeu et de marquer ces buts. Finalement on marque 3-1 et nous sommes très heureux. Félicitations au gardien stéphanois qui a fait un très très beau match aujourd’hui, qui a fait beaucoup d’arrêts. Même s’il prend trois buts on le félicite parce qu’il a fait un beau match. On est contents aussi on aurait pu marquer plus de buts mais l’essentiel était de gagner et on l’a fait.«