Direct – ASSE / PSG (1-2)

Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video & Canal Plus Sport), le PSG affronte l’AS Saint-Etienne – dans le froid de Geoffroy Guichard – à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de trois milieux de terrain (Marco Verratti, Georginio Wijnaldum et Ander Herrera), mais a réservé une surprise dans son onze avec la titularisation de Sergio Ramos aux côtés de Marquinhos. Le coach argentin mise une nouvelle fois sur son quatuor offensif Ángel Di María, Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous.

4′ Le PSG pensait ouvrir le score. Sur la première offensive parisienne et un échange entre Messi et Di Maria, Neymar marque au second poteau, mais il est signalé hors-jeu après consultation de la VAR

7′ Messi tente de combiner avec Neymar mais il manque sa passe

10′ Contact entre Ramos et Bouanga. Le Stéphanois a dû mal à se relever

12′ Faute très légère voire inexistante de Gueye sur Khazri. Brisard siffle

13′ Belle action construite pour les Rouge & Bleu. Sur une belle sortie de balle de Ramos, Neymar combine avec Bernat qui sert ensuite Mbappé, mais le Français manque son face-à-face

14′ Sur le corner qui suit, Marquinhos rate le cadre de la tête

15′ Bon retour de Kolodziejczak devant Hakimi. Les Parisiens combinent bien en ce début de match

17′ Gros tacle et grosse faute de Sissoko sur Neymar. Carton jaune pour le Stéphanois

21′ Ramos dégage le ballon de la tête. Nouveau corner pour les Verts

23′ Ouverture du score pour l’AS Saint-Etienne (0-1). Parfaitement servi par Khazri de l’extérieur du pied, Kolodziejczak bute sur Donnarumma mais Bouanga a bien suivi pour ouvrir le score

27′ Beau centre de Mbappé, mais Di Maria manque le ballon

29′ Nouvelle grosse faute de Sissoko sur Neymar. Pas de deuxième carton jaune pour le Stéphanois

31′ Carton jaune pour Boudebouz pour une semelle sur Di María. En plus, Camara pousse Neymar dans le dos mais pas de sanction…

32′ Carton jaune pour Bernat suite à une faute sur Aouchiche

35′ Nouveau carton jaune pour les Verts après une semelle de Camara sur Gueye

39′ Belle remontée de balle du PSG, mais le centre à ras de terre d’Hakimi en direction de Mbappé est repoussé par Green

40′ Neymar tente sa chance, Green s’interpose une nouvelle fois

41′ Grosse occasion pour le PSG. Mbappé manque son duel face à Green

44′ CARTON ROUGE POUR KOLODZIEJCZAK après une grosse faute sur Mbappé.

45’+2 BUTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-1). Sur le coup franc qui suit, Marquinhos marque d’une tête bien placée

45’+3 Les Parisiens rentrent aux vestiaires avec ce score de parité (1-1) grâce à Marquinhos

45′ Le seconde période a débuté

47′ Excellent retour d’Hakimi devant Bouanga qui allait se présenter devant Donnarumma

52′ Combinaison entre Messi, Neymar et Mbappé. Le numéro 7 manque une nouvelle fois son face à face contre Green. L’Argentin était de toute façon signalé en position de hors-jeu au départ de l’action.

57′ Grosse pression du PSG qui enchaîne les frappes avec Messi et Hakimi, mais la défense stéphanoise repousse

57′ Beau sauvetage de Danilo devant Bouanga dans la surface

59′ Nouveau manqué de Mbappé. Il tente une reprise de volée mais il rate sa tentative

60′ Moment de tension sur la pelouse entre Parisiens et Stéphanois suite à une faute de Ramos sur Khazri

63′ Frappe de Bouanga captée en deux temps par Donnarumma

68′ Double occasion du PSG. Lancé par Gueye dans la profondeur, Neymar manque son duel face à Green. Messi a suivi mais ne cadre pas sa frappe

73′ Après avoir récupéré un ballon, Ramos monte mais n’arrive pas à ajuster sa passe de la tête sur un centre de Di Maria

79′ BUTTTTTTT POUR LE PSG (2-1). Bien servi par Messi, Di Maria a pris son temps et a parfaitement ajusté Green

Feuille de match AS Saint-Etienne / PSG

Quinzième journée de la Ligue 1 – Dimanche 28 novembre 2021 – Diffuseurs : Canal Plus et Amazon – Arbitre : Jérôme Brisard – Cartons : Sissoko (17′), Boudebouz (31′), Bernat (32′), Camara (35′), Kolodziejczak (45′ carton rouge) – Buts : Bouanga (23′), Marquinhos (45’+2), Marquinhos (79′)