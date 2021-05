Guion : “Affronter Paris, c’est un rendez-vous de lumière”

Toujours en course pour remporter le titre de champion de France 2020-2021, le PSG devra avant tout remporter ses deux matches et espérer deux nuls ou une défaite du LOSC, qui possède trois points d’avance à deux journées de la fin du championnat. Pour cela, les Rouge et Bleu devront venir à bout du Stade de Reims ce dimanche à 21h au Parc des Princes (en multiplex sur Canal Plus et en intégralité sur Canal Plus Sport Week-end). Et à deux jours de cette rencontre, l’entraîneur rémois – David Guion – s’est présenté en conférence de presse d’avant-match afin d’évoquer ce déplacement à Paris.

“Affronter Paris, c’est un rendez-vous de lumière. Les joueurs adorent évoluer au Parc des Princes. L’objectif qu’on s’est fixé depuis quelque temps, c’est la 12e place (13e de L1 avant la 37e journée, ndlr). À un moment, j’ai pensé qu’on pourrait basculer dans la première moitié du classement, mais on n’a pas su saisir les opportunités. Il faut absolument réagir, ça passe obligatoirement par un bon résultat à Paris et une victoire lors du dernier match (23 mai contre Bordeaux)”, a commenté David Guion, dans des propos rapportés par L’Union. “Par rapport aux saisons précédentes, l’équipe parisienne me semble plus cyclique. Elle est capable de réaliser des performances exceptionnelles, qui l’ont amené dans le dernier carré de la Ligue des champions, mais elle a aussi quelques manques par moments. C’est la raison pour laquelle elle a perdu autant de matches à domicile. Le changement de coach a aussi conduit à de nouveaux principes de jeu. D’habitude, elle est en roue libre à cette période de la saison, là elle a laissé des points en route qui lui coûtent cher.”