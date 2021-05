Bitton : “Monaco ne réussit pas vraiment au PSG cette saison”

Le PSG et Monaco ont rendez-vous donc mercredi 19 mai au Stade de France pour une finale de Coupe de France. Niko Kovac, l’entraineur de l’ASM, s’est collé de lui-même l’étiquette d’outsider alors que Monaco a gagné deux fois en Ligue 1 contre le club francilien. Le chroniqueur France Bleu Paris Stéphane Bitton estime que la mission s’annonce ardue pour le PSG.

“On aura face à face deux équipes qui aiment le jeu, qui ont de nombreux joueurs de talent et qui se sont longtemps tirés la bourre pour le titre qui va probablement aller du coté de Lille. Ce sera donc une affiche de gala au Stade de France. Monaco ne réussit pas vraiment au PSG cette saison… Deux matches, deux défaites et beaucoup de regrets. A l’aller, Paris menait 2-0 à Louis II grâce à l’inévitable Kylian Mbappé avant d’être battu 3-2. Au retour au Parc des Princes, le PSG avait pris une leçon de football. C’est peut-être là que Paris a laissé échapper le titre. Bref, les joueurs de Mauricio Pochettino se voient offrir une troisième chance. Le PSG rate rarement ses finales, on peut espérer qu’il sera encore au rendez-vous”, a commenté le journaliste sur les ondes ce matin. “On savait déjà que Kimpembe manquerait la finale, on savait que Verratti serait blessé jusqu’à la fin de la saison, il faudra sans doute ajouter Neymar. Encore une suspension pour la star brésilienne… Il va encore laisser ses coéquipiers se débrouiller sans lui. Encore et encore pour un match décisif ! S’il y a bien un axe d’amélioration pour Neymar, qui vient de prolonger, c’est bien la maitrise de ses nerfs. Le talent n’excuse pas tout.“