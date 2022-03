Bordeaux s’est lourdement incliné sur la pelouse du Parc des Princes ce dimanche après midi contre le PSG (3-0). Avec ce nouveau revers, Bordeaux reste lanterne rouge et voit ses concurrents pour le maintien prendre un peu d’avance. David Guion regrette que son équipe ne soit pas parvenue à ouvrir le score.

« C’était comme on pouvait l’imaginer. On savait que le début de match était important pour nous. L’idée était de les faire douter, on a vu qu’ils ont eu un accueil assez chahuté. On a eu les premières opportunités, on doit ouvrir le score, et malheureusement pour nous Navas était bien inspiré tout au long de la partie. Sur cette première mi-temps, il y a beaucoup de regrets parce que je pense qu’on doit mener au score, et les faire douter, ce qu’on avait éventuellement imaginé, estime l’entraîneur bordelais au micro de Prime Video. Après, on n’est jamais à l’abri d’un exploit individuel comme Kylian l’a fait sur son but. Mais il y avait quelques regrets à la mi-temps. Après, Paris a vraiment bien débuté la seconde mi-temps, et nous a punis très rapidement. Le gros regret de ce match-là, c’est d’en sortir sans avoir marqué parce qu’on a eu beaucoup d’opportunités, plus un penalty flagrant à 3-0. C’est vraiment là, cette déception.«