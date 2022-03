Guilavogui regrette le manque d’efficacité de son équipe

Bordeaux repart du Parc des Princes avec une lourde défaite (3-0), ce qui ne l’arrange pas pour son goal-average dans l’optique du maintien en fin de saison. Le capitaine Bordelais, Josuha Guilavogui explique avoir un peu de déception après ce match au Parc des Princes.

« Je pense qu’il y a de la déception. Quand on fait la première mi-temps que l’on fait, qu’on se procure des occasions, pratiquement dès le coup d’envoi : il faut savoir la mettre au fond. On sait que lorsqu’on affronte des équipes de classe mondiale, il faut être très efficaces, et on n’a pas su l’être aujourd’hui, estime le milieu de terrain au micro de Prime Video. Trop respectueux face au PSG ? Non, je ne pense pas, sinon l’addition aurait été plus amère et plus salée. C’est sûr qu’on joue face au top 5 mondial, donc quand ils ont une demi-occasion, ça fait but. Mais on ne peut pas prétendre à toujours défendre. Pour gagner un match, il faut marquer des buts, on n’a pas su le faire aujourd’hui.«