Neymar : « Ça a été des jours compliqués pour nous »

Blessé à la cheville en novembre dernier, Neymar Jr avait entamé une course contre la montre pour être apte pour les 8es de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Remplaçant lors de la confrontation aller, le numéro 10 du PSG était entré en fin de match en se montrant décisif sur l’action du but de Kylian Mbappé (1-0). Trois semaines plus tard, l’international brésilien a de nouveau délivré une passe décisive sur l’ouverture du score parisienne, avant de sombrer, comme le reste de ses coéquipiers, en l’espace de quelques minutes (1-3). En marge d’un évènement avec l’un de ses sponsors, le Brésilien de 30 ans est revenu sur la nouvelle désillusion européenne du PSG, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. On n’est pas là pour ça, on ne l’a pas programmé. Personne n’a levé le pied pour ça. Plutôt l’inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d’une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins ce serait avec l’équipe. La vie d’athlète est comme ça. Un jour, vous êtes là-bas, vous avez perdu la partie, mais vous pouvez tout renverser en un rien de temps. Le football est gratifiant à cause de cela. »