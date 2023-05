Hier soir, Lens a frappé un grand coup en s’imposant contre Marseille lors du choc entre le deuxième et le troisième. Même si avec ce succès, les Lensois reviennent provisoirement à trois points du PSG, Franck Haise ne veut pas s’enflammer.

Le PSG a un nouveau dauphin depuis hier soir. Vainqueur de Marseille au Stade Bollaert (2-1), Lens a chipé la place de dauphin à son adversaire du soir et compte désormais deux points d’avance sur les Marseillais. Avec ce succès, les Lensois reviennent provisoirement à trois points des Rouge & Bleu, qui affrontent Troyes ce soir (20h45, Prime Video) en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Les Sang & Or peuvent-ils encore croire au titre de champion de France ? Franck Haise ne veut pas s’enflammer.

« Je le dis depuis un moment »

L’entraîneur nordiste a préféré savourer ce beau succès lensois, expliquant que pour lui, le PSG terminera champion en fin de saison. « On est à 3 points mais on sera peut-être à 6 dimanche. Je pense que Paris sera champion. Je le dis depuis un moment. Mais ce qui m’intéresse, c’est de goûter ce bon moment, et préparer notre match contre Reims« , explique l’entraîneur lensois en conférence de presse dans des propos relayés par Lensois.com.