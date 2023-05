Troyes / PSG – Les compositions probables

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Troyes en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Les Parisiens doivent absolument s’imposer. Pour cette rencontre Christophe Galtier va devoir innover dans son couloir droit.

Avec la victoire de Lens hier contre Marseille (2-1), le PSG ne compte plus que trois points en tête de la Ligue 1. Ce soir, sur la pelouse du 18e, le club de la capitale doit absolument retrouver le goût de la victoire afin de reprendre ses distances en tête du championnat. Pour cette rencontre, Christophe Galtier est privé de Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Neymar, tous forfaits jusqu’à la fin de la saison. Le coach parisien devra aussi faire sans Lionel Messi, suspendu après son voyage non autorisé en Arabie saoudite ainsi qu’Achraf Hakimi, expulsé contre Lorient et qui manquera ce déplacement sur la pelouse du stade de l’Aube.

Warren Zaïre-Emery latéral droit ?

Dans le but, il n’y aura pas de surprise, ce sera Gianluigi Donnarumma. L’Equipe et le Parisien s’accordent à dire que le PSG devrait se présenter en 3-5-2. La défense centrale sera elle aussi classique avec Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Pour pallier l’absence de Nuno Mendes, c’est Juan Bernat qui devrait être aligné même si le nom de Serif Nhaga a été avancé. Sans véritable latéral droit, c’est Warren Zaïre-Emery qui devrait occuper le poste de piston droit. Le milieu à trois devrait être composé de Fabian Ruiz, Marco Verratti et Vitinha. Hugo Ekitike devrait connaître sa première titularisation depuis le 11 février en accompagnant Kylian Mbappé en attaque. De son côté, RMC Sport a le même onze mais pas dans le même schéma. Le média sportif partirait sur un 4-4-2.

Le XI du PSG selon l’Equipe et Le Parisien : Donnarumma -Marquinhos (c), Ramos, Danilo – Zaïre-Emery, Ruiz, Verratti, Vitinha, Bernat – Ekitike, Mbappé

