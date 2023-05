Le PSG bloque les places du CUP pour le déplacement à Troyes

Ce dimanche, le PSG se déplace à Troyes dans un climat tendu. Et après les manifestations survenues en milieu de semaine, le club parisien a décidé de sanctionner le Collectif Ultras Paris.

Décidément, cette saison 2022-2023 du PSG est rythmée par de nombreuses polémiques. Cette semaine, l’affaire Lionel Messi a pris une grande dimension et a entraîné des manifestations de la part du Collectif Ultras Paris devant la Factory. Si des chants hostiles envers Christophe Galtier, Marco Verratti, Lionel Messi et Neymar Jr ont été entonnés, la direction parisienne a aussi été visée. Et le club de la capitale a décidé de sanctionner le groupe de supporters pour ce déplacement à Troyes. Selon des sources proches des supporters, le PSG est très remonté suite aux actions qui ont eu lieu cette semaine. Conséquence, le club a décidé de suspendre les billets réservés au CUP pour le déplacement à Troyes.

Les 450 billets des Ultras bloqués

Une information également confirmée par RMC Sport. Pour ce match au Stade de l’Aube, 950 supporters du PSG étaient attendus dans le parcage visiteur, dont 450 ultras. « La décision de bloquer les 450 billets du CUP a bien été prise par le club suite à la manifestation et aux insultes des supporters parisiens devant la maison de Neymar mercredi dernier. Ces actes ont été jugés intolérables par le club. Le PSG considère que toutes les valeurs de respect ont volé en éclats à cette occasion, et qu’il ne pouvait pas le tolérer », précise le média sportif. Mais même si ce blocage dure, certains envisagent tout de même de se rendre à Troyes. À l’origine, ce match n’était pas considéré comme à risque mais avec les récents évènements gravitant autour du PSG, les autorités ont haussé le niveau de vigilance. « Le match est classé 2/5 par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), dont les services suivent cela de très près. » Contacté par RMC, le PSG n’a pas souhaité réagir. Christophe Galtier et ses hommes devront donc composer sans leurs fervents supporters pour ce match important dans la course au titre face au 18e de Ligue 1.

