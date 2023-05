Dans une saison 2022-2023 marquée par de nombreuses polémiques et éprouvante psychologiquement, certains joueurs se posent des questions sur leur avenir à l’image de Marco Verratti.

Au club depuis 2012, Marco Verratti réalise sa plus mauvaise saison sous le maillot du PSG. À 30 ans, l’international italien a perdu de sa magie sur la pelouse et n’a plus une grosse emprise dans le jeu de son équipe. Et avec l’ambiance pesante entourant le club parisien depuis plusieurs mois, le numéro 6 des Rouge & Bleu se pose des questions sur son avenir sur le court terme au PSG, selon les dernières informations de L’Equipe. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, l’ancien Parisien, Eric Rabesandratana, s’est exprimé à ce sujet. Et selon lui, une forme de lassitude gagne l’Italien de 30 ans, après 11 ans au club.

« Verratti a peut-être plus autant de flammes qu’il pouvait avoir à une époque »

« Marco, j’aimerais mieux qu’il s’interroge sur ses prestations. Je veux bien qu’il ait envie de partir, je comprends son agacement et l’accumulation des années ça peut le fatiguer. C’est normal et compréhensible. On dit sur lui qu’il n’est pas en adéquation avec ce groupe-là et qu’il ne se sent pas proche de ce groupe-là. Ça aussi, on peut le comprendre parce que c’est vrai que ce groupe ne transpire pas non plus beaucoup de force morale et de caractère. Il a connu l’ère Zlatan donc certainement ça lui change et ça doit le déstabiliser. Mais, il y a aussi les performances individuelles qui sont complètement en dehors de ses normes. Et surtout son comportement en dehors du terrain. On parle aussi qu’il aurait des soucis personnels en dehors du terrain et qui pourraient déclencher son envie de partir aujourd’hui. Je pense que Marco Verratti est un peu perdu et il a surtout perdu le fil conducteur de sa vie, c’est-à-dire le football. Et aujourd’hui, il a peut-être plus autant de flammes qu’il pouvait avoir à une époque. Ça restait un joueur hors-norme parce que ses qualités étaient incroyables sur le terrain. Mais aujourd’hui, il a perdu tout cela. Donc oui, il se pose des questions de savoir s’il a envie de rester au PSG dans ces conditions. Peut-être que si les conditions changent il voudra rester. On rappelle quand même qu’il a prolongé (jusqu’en 2026, ndlr) il y a trois mois. »

