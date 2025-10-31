Haise : « Toujours un plaisir d’affronter la meilleure équipe d’Europe »

Demain après-midi (17 heures, beIN Sports 1), le PSG reçoit Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Franck Haise explique que son équipe ne viendra pas en touriste.

Après son match nul sur la pelouse de Lorient mercredi soir (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 demain après-midi avec la réception – au Parc des Princes – de l’OGC Nice dans le cadre de la onzième journée. Les Parisiens voudront retrouver le gout de la victoire pour conserver leur place de leader et préparer au mieux la réception du Bayern pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions mardi. De son côté, Nice, qui a remporté ses deux derniers matches au Parc des Princes en Ligue 1, voudra créer encore l’exploit, comme l’a expliqué son entraîneur, Franck Haise en conférence de presse.

Le point sur son groupe

« Salis Abdul Samed et Charles Vanhoutt ont les adducteurs assez chargés après le match de Lille. On verra comment ils sont mais ils ne s’entraîneront pas aujourd’hui. Isak Jansson a reçu un coup au pied et à la cheville. On verra aussi. Sofiane Diop était malade jeudi. Mohamed-Ali Cho s’entraîne de façon individuelle et on espère le récupérer la semaine prochaine. Quant à Dante, je n’y crois pas pour la semaine prochaine. Les autres blessés de longue date sont indisponibles. »

Vous attendez-vous à subir au Parc des Princes ?

« On sait qu’on va beaucoup subir contre Paris. On n’a pas eu la maîtrise contre Lille mais on n’a pas subi tant que cela…. Pour moi, subir, c’est subir comme on avait subi en fin de match à Rennes ou contre Lyon. C’est être tout le temps attaqué. Dans ces deux matches, on sentait que la réussite pouvait nous échapper. Autant contre Lille, on a bien défendu. »

Un match différent de la saison dernière ?

« On avait été dominés, comme le sont très souvent les équipes qui jouent contre le PSG. C’est une équipe de très haut niveau. Il devrait y avoir un gros turnoverdans leur équipe cette fois, avec beaucoup de changements, avant le match contre le Bayern. On sait qu’on devra être très solides pour leur offrir le moins possible, il faudra que chacun fasse son match à 100 %, qu’on arrive à avoir quelques bonnes sorties et une certaine efficacité. Pour gagner au Parc il faut que tout s’aligne. »

Un match bonus ?

« D’une manière générale, c’est toujours un match bonus d’aller au Parc, on a que des choses à gagner. Alors, là, on y va avec les 10 points qu’on vient de prendre et qui n’étaient pas vraiment attendus, ni par vous ni par moi, mais que les joueurs sont allés chercher. C’est toujours un plaisir d’affronter la meilleure équipe de France et la meilleure équipe d’Europe, et de se dire qu’on y va l’esprit… je ne dirais pas l’esprit « relâché », parce qu’on n’y va pas en week-end non plus, mais en tout cas en se disant qu’on devra juste faire le meilleur match possible. On sait très bien qu’on ne va pas dominer Paris et qu’on n’aura pas quinze occasions de but, mais ça n’empêche pas de faire des résultats. En avril, on n’a pas eu quinze occasions et on a subi. Mais il n’y a que dans le foot qu’on pense pouvoir réussir des exploits alors que l’adversaire est largement plus fort. En foot, on a le droit d’y croire, dans les autres sports collectifs, c’est pratiquement impossible. »

Le PSG moins impressionnant en Ligue 1 en ce début de saison ?

« Ils enchaînent les matches. C’est une équipe qui a fait une année exceptionnelle et dans laquelle les joueurs ont beaucoup donné. Et forcément, pour des équipes de ce niveau-là, c’est tellement particulier. Ils font un travail admirable, Luis Enrique évidemment mais tout le staff aussi. Ce qu’ils doivent vivre depuis un mois et demi, ils n’arrêtent jamais, avec tous les internationaux qu’ils ont. C’est une année très différente et compliquée à gérer pour eux et ils le font très bien. »