Joao Neves titulaire lors du match entre le PSG et Nice ?

Demain après-midi (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Joao Neves pourrait connaître sa première titularisation depuis son retour de blessure.

Le PSG retrouve les terrains demain après-midi avec la réception – au Parc des Princes -de l’OGC Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Désiré Doué, qui sera absent plusieurs semaines en raison d’une lésion musculaire de la cuisse droite contractée face à Lorient mercredi soir. De son côté, Fabian Ruiz pourrait revenir dans le groupe, lui qui a participé aux entraînements collectifs ces derniers jours.

De retour sur les terrains contre Lorient mercredi soir, après avoir manqué un mois et demi de compétition en raison d’une blessure à la cuisse, Joao Neves pourrait connaître sa première titularisation contre Nice demain, selon Le Parisien. L’international portugais serait associé à Vitinha et Lee Kang-in, remis de son virus qui lui avait fait manquer le déplacement en Bretagne. En perspective de la rencontre contre le Bayern Munich mardi soir, le coach du PSG pourrait remanier sa défense. Achraf Hakimi, après avoir soufflé mercredi, retrouverait son couloir droit, alors que la charnière centrale pourrait être composée de Willian Pacho et Illia Zabarnyi. Lucas Hernandez prendrait la place de Nuno Mendes dans le couloir gauche. Lucas Chevalier garderait évidemment les buts alors que l’attaque serait animée par Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu et Bradley Barcola.

La composition probable du PSG contre Nice selon Le Parisien : Chevalier – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Lee, Vitinha, Neves – Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola





