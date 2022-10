Ce soir, le PSG s’est imposé contre Nice (2-1) dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Titulaire dans les buts, Gianluigi Donnarumma n’a pas eu beaucoup de travail. Il a malheureusement encaissé un but, sans conséquence, Kylian Mbappé offrant la victoire aux Parisiens. Le portier italien estime que le plus important était la victoire.

« Ce soir, ça a été un match difficile mais nous avons bien joué. La force de l’équipe est une bonne chose. Toutes les lignes de l’équipe sont très fortes et les attaquants sont extraordinaires, s’enflamme – en français dans le texte pour Canal Plus Sport 360. Toute l’équipe ensemble, nous sommes très forts. Je savais où Messi allait tirer son coup franc ? Oui (rires). Dur à arrêter ? Oui, très dur. Kylian, Leo et Ney sont des joueurs extraordinaires et nous sommes content de les avoir dans l’équipe. Le rôle du gardien. Il est très important, pendant tout le match il est dans l’attente et c’est très difficile. Quelques fois, il y a qu’un ballon qui arrive en 20 minutes, c’est difficile. Je dois être attentif et concentré tout le match.«