C’est l’une des belles surprises de ce Mondial 2022. Pour la première fois depuis 1986, le Maroc d’Achraf Hakimi accède aux huitièmes de finale de la Coupe du monde. Une joie et une fierté pour l’ensemble du peuple marocain.

Dans un groupe relevé avec les présences de la Croatie, la Belgique et le Canada, le Maroc de Walid Regragui a réussi un véritable exploit. Avec sept points glanés et un seul but encaissé, les Lions de l’Atlas ont terminé en tête de leur poule et affronteront l’Espagne en huitièmes de finale de la compétition. Auteur d’une passe décisive lors de la victoire face au Canada (2-1), malgré des douleurs aux ischio-jambiers depuis plusieurs jours, Achraf Hakimi a affiché un beau visage pendant cette phase de groupes et a été l’un des acteurs principaux des belles performances marocaines.

« On a mérité d’écrire cette page d’histoire »

En après-match, le latéral droit du PSG a exprimé sa joie après cette phase de groupes réussie. « On est tellement heureux de la qualification. On a fait un travail fantastique, bravo à toute l’équipe. Ce n’est pas qu’une équipe, c’est une famille. On a un groupe incroyable, les joueurs, les gens travaillent pour nous. On a vraiment un bon groupe avec une bonne mentalité. Dès le premier jour ici on s’est dit que c’était le moment de changer la mentalité de tous les joueurs et que notre génération fasse des choses positives. On a mérité d’écrire cette page d’histoire aujourd’hui. Je suis fier de jouer pour le Maroc et d’avoir rendu tout le peuple marocain fier. » Désormais, le Maroc voudra poursuivre son rêve face à l’Espagne lundi à 16h.

Historique pour le Maroc d’Hakimi qui se qualifie en terminant premier de sa poule ! 👏🔥🇲🇦 pic.twitter.com/ua95HrDvMV — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 1, 2022

De son côté, le sélectionneur, Walid Regragui, a tenu à féliciter son joueur :