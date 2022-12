Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 2 décembre 2022. La joie du Maroc d’Achraf Hakimi après la première place et la qualification en huitièmes de finale de Coupe du monde, le Costa Rica de Keylor Navas éliminé, l’échec de l’association Robert Lewandowski-Kylian Mbappé au PSG, Neymar Jr ressent toujours une douleur.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur l’incroyable performance du Maroc d’Achraf Hakimi. Victorieux du Canada (2-1), les joueurs de Walid Regragui ont terminé premiers de leur poule, devant la Croatie et la Belgique, et affronteront l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Avec seulement un but encaissé en trois matches et sept points glanés, le quotidien sportif se demande « où le Maroc va-t-il s’arrêter, après cette phase de poule tonitruante. » Sans surprise, l’émotion a gagné les Lions de l’Atlas à l’image d’Achraf Hakimi en fin de match : « Je suis un sensible. J’ai vu ma famille et mes proches en tribunes, je n’aurais jamais pensé réaliser ce rêve avec la sélection, c’est encore plus fort qu’en club. » Depuis 1986, le Maroc n’avait plus connu le goût des huitièmes de finale en Coupe du monde. Et sans surprise, le latéral du PSG a été l’un des patrons de cette équipe du Maroc pendant cette phase de poules. « Déjà charismatique lors de la dernière CAN au Cameroun avec deux buts et deux passes décisives, il oublie des ischio-jambiers douloureux pour guider les Lions au Qatar », résumé L’E. Désormais place à un huitième de finale face à l’Espagne (mardi à 16h) pour poursuivre le rêve.

Car en effet, les Espagnols ont terminé deuxième de leur poule après une défaite surprise face au Japon (1-2), dans une soirée de folie. Les deux Parisiens, Carlos Soler et Pablo Sarabia, sont restés sur le banc. Dans l’autre match de ce groupe E, l’Allemagne a été éliminée pour la deuxième fois d’affilée en phase de poules d’une Coupe du monde, un véritable désastre pour la Nationalmannschaft malgré le succès face au Costa Rica (4-2). Pourtant, Keylor Navas avait sorti un très grand match dans ses buts (noté 7/10 par L’E), mais a cédé à quatre reprises face aux assauts allemands. Après avoir espéré une qualification pour les huitièmes de finale pendant trois minutes, le gardien du PSG a multiplié les parades avant de céder face à Kai Havertz. Malgré les quatre buts encaissés, la doublure de Gianluigi Donnarumma « a quitté la pelouse du stade Al-Bayt la tête haute. » Déjà décisif face au Japon (1-0), le portier parisien a réalisé 7 arrêts face à l’Allemagne et a prouvé qu’à bientôt 36 ans (le 15 décembre prochain), « il demeure un gardien de haut niveau. »

🚨 | Hakimi a été désigné homme du match après la victoire du Maroc contre le Canada 🌟🇲🇦 pic.twitter.com/hyREYpXRCW — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 1, 2022

Le quotidien sportif donne également des nouvelles de Neymar Jr. Touché à la cheville depuis neuf jours, le numéro 10 du PSG a poursuivi son gros travail de récupération à l’hôtel du Brésil ce jeudi. Après avoir réalisé une séance en piscine mercredi, l’international auriverde a continué à soigner sa cheville avec les physiothérapeutes. « Son ligament externe ne pose pas de problème mais le joueur ressent toujours une douleur osseuse lorsqu’il pose le pied à cause d’un oedème sur la malléole. » Si l’attaquant brésilien espère revenir lundi pour le huitième de finale de Coupe du monde, le staff du Brésil ne prendre aucun risque avec son joueur, surtout si le match se passe bien pour la Seleção brasileira.

Concernant le dernier match du Portugal ce vendredi (16h sur beIN SPORTS 1) face à la Corée du Sud, aucun Portugais du PSG ne devrait être présent sur la pelouse, selon L’Equipe. Touché aux côtes, Danilo Pereira est toujours avec le groupe au Qatar, « mais son retour avant la fin de la Coupe du monde semble compromis. » Sorti en pleurs face à l’Uruguay il y a quelques jours, Nuno Mendes est forfait pour le reste de la compétition. Ainsi, Vitinha est désormais le seul représentant du PSG. Malgré la qualification du Portugal, le milieu de terrain part de loin pour grappiller du temps de jeu. Actuellement, il fait partie des cinq joueurs de champ sans la moindre minute de jeu avec la Seleção das Quinas (avec Diogo Dalot, Antonio Silva, André Silva et Ricardo Horta).

De son côté, Le Parisien se projette sur le huitième de finale entre l’équipe de France et la Pologne ce samedi (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Une affiche qui se résumera au duel entre les deux buteurs, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Et comme le rapporte le quotidien, après la prolongation de contrat du champion du monde 2018, le PSG a rencontré la star polonaise pour tenter de le faire venir à Paris afin de « former un duo explosif », mais l’opération a échoué. Les dirigeants parisiens voulaient associer deux profils complémentaires. « L’agitateur-buteur avec le finisseur-remiseur, tout ce qu’aime Mbappé, tout ce qui rend plus fort Lewandowski », note LP. Le numéro 7 du PSG n’est jamais aussi fort que lorsqu’il profite d’une pointe fixe afin de se déplacer librement à l’image de son association avec Olivier Giroud en équipe de France ou Radamel Falcao lors de sa période à l’AS Monaco. Dans les faits, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, pensait possible l’opération car le Polonais de 34 ans voulait absolument quitter le Bayern Munich à un prix abordable pour un joueur de ce calibre (transfert estimé à 50M€). De plus, le dirigeant parisien pouvait profiter de sa bonne relation avec le représentant du joueur, Pini Zahavi.

Cependant, Robert Lewandowski avait pour unique objectif de rejoindre le FC Barcelone après huit ans en Bavière. Pourtant, le PSG voulait profiter des difficultés financières du club catalan pour s’engouffrer dans la brèche et ainsi tenter une stratégie de drague. Toujours selon Le Parisien, Kylian Mbappé et Robert Lewandowski ont discuté les yeux dans les yeux. « Cela s’est sans doute passé lors de la soirée de lutte contre le sida organisée le 26 mai par l’association américaine amfAR en marge du Festival de Cannes » avec la présence des deux stars. Si certains estiment que Robert Lewandowski a choisi sa première option, le FC Barcelone, d’autres pensent que le rôle trouble d’Antero Henrique dans les négociations « a fait capoter l’affaire. » La non-venue de l’international polonais, qui devait être placé dans un 4-4-2 avec Neymar et Lionel Messi, « a considérablement froissé Kylian Mbappé », rapporte LP.

Enfin, le quotidien francilien met également en lumière l’incroyable performance du Maroc, qualifié pour la première fois en huitième de finale de Coupe du monde depuis 1986. Désormais, « ce n’est plus une nation qui est derrière eux mais carrément le monde arabe. Les supporters tunisiens, saoudiens ou qataris sont désormais à leurs côtés. » Élu homme du match, Achraf Hakimi a exprimé sa joie après le match : « Cette génération mérite d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football marocain. Je suis fier de jouer pour le Maroc et d’avoir rendu tout le peuple marocain fier. » Désormais place à un huitième de finale face à l’Espagne.