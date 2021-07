Officiel – Achraf Hakimi nouvelle recrue du PSG

L’officialisation de la signature d’Achraf Hakimi (22 ans) au PSG est là, enfin. Après avoir pris la direction de Paris hier, le latéral droit hispano-marocain de 22 ans a passé avec succès les examens médicaux d’usage. Le préalable à la signature d’un contrat de cinq ans (30 juin 2026) à la Factory avec son agent Alejandro Camaño. Après avoir officialisé Georginio Wijnaldum il y a quelques semaines, le club de la capitale tient donc sa deuxième recrue de ce mercato estival 2021. Achraf Hakimi portera le n°2 au PSG. Le coût du transfert serait de 60M€ avec des bonus atteignables à la hauteur de 8M€, plus trois millions d’extra bonus difficiles.

“Je ressens beaucoup de fierté aujourd’hui, explique Achraf Hakimi dans le communiqué de presse. Après mes expériences en Espagne, en Allemagne et en Italie, le PSG m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes. Je partage avec le staff et les joueurs les mêmes ambitions très élevées et ferai tout pour donner à mon club ce qu’il attend de moi.”

“Nous sommes heureux d’accueillir Achraf Hakimi à Paris aujourd’hui, commente Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain. La signature d’un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. Achraf n’a que 22 ans, mais il s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs latéraux de la planète football, et c’est le standard que nous nous fixons au club. Je sais qu’Achraf aura une carrière fantastique avec nous et tout le club lui souhaite beaucoup de succès sous nos couleurs.”

Statistiques 2020-2021 d’Achraf Hakimi