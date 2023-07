Hakimi : « J’espère que la saison sera très belle »

Pour la deuxième année consécutive, le PSG effectue une grande partie de sa préparation au Japon. Le club de la capitale va encore y jouer deux matches amicaux avant de s’envoler pour la Corée du Sud. Présent lors de cette tournée asiatique, Achraf Hakimi s’est confié à PSG TV. Extraits choisis…

Comment se déroule cette tournée au Japon ?

« Ça fait plaisir d’être ici un été de plus. L’année dernière, nous avions bien pu profiter des gens, on a vu que les personnes ici aiment beaucoup le football et le PSG. On a rencontré beaucoup de fans du Paris Saint-Germain, et cette année ils sont encore plus nombreux que la saison dernière. Nous allons essayer de leur rendre la pareille de la meilleure façon possible et de les faire profiter de cette expérience. Nous savons qu’il s’agit d’une opportunité unique pour eux.«

La popularité du PSG au Japon

« Lorsque nous sommes arrivés ici au Japon, nous avons reçu l’affection des gens. Il est vrai que le Paris Saint-Germain grandit en tant que club et que les fans sont de plus en plus nombreux. C’est un club avec beaucoup de fans dans le monde entier et nous l’avons remarqué en venant ici pour la deuxième année consécutive. Nous sommes heureux d’être ici et de recevoir leur affection, parce que je sais qu’ils aiment le football et que c’est une opportunité pour eux de nous voir de si près. J’ai l’occasion de voyager, je vois des maillots de Paris partout. C’est un plaisir pour moi de voir le maillot de mon équipe et j’espère qu’il y en aura encore plus, pour que le club puisse continuer à grandir.«

Comment se déroule ce stage ?

« Notre premier objectif en venant ici est la préparation, la recherche du meilleur rythme possible. S’entraîner dur, surtout avec les nouveaux joueurs qui sont arrivés, pour les adapter au groupe. Il y a aussi un nouvel entraîneur, nous devons connaître les premières idées qu’il veut mettre en place et bien se préparer pour la saison. J’espère qu’elle sera très belle.«

Un moment important pour créer un groupe ?

« Oui, je pense qu’un élément fondamental d’une bonne saison est d’essayer d’être ensemble, de créer une bonne ambiance, une bonne dynamique et nous sommes en train de le faire. Non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Nous sommes dans une bonne dynamique et nous sommes sur la bonne voie. J’ai eu l’occasion de jouer avec Marco Asensio à Madrid et c’est un excellent coéquipier et un bon ami. Nous espérons maintenant en profiter ensemble à Paris. Je vais essayer de l’aider au maximum car il ne parle pas français mais espagnol. Moi aussi, quand je suis arrivé ici, on m’a aidé. Je vais donc essayer de faire en sorte qu’il se sente à l’aise, sur le terrain et en dehors, non seulement pour lui mais aussi pour sa famille, afin qu’il puisse donner tout ce qu’il a sur le terrain.«

Les titis

« Oui, ils sont aussi nouveaux pour nous, ce sont des jeunes qui arrivent avec de l’envie, de l’insouciance et de la confiance. Il est important qu’ils se sentent à l’aise, qu’ils ne soient pas timides et qu’ils fassent partie du groupe. C’est important afin qu’ils profitent de cette expérience et de ces moments. Je suis très heureux qu’ils soient là. Nous essayons de faire en sorte qu’ils se sentent calmes, heureux et que ce soit quelque chose de naturel pour eux d’être ici. Nous faisons en sorte qu’ils profitent de chaque jour et de chaque moment parce qu’ils ne savent pas quand cela arrivera à nouveau.«

Un changement avec le nouvel entraîneur ?

« Oui bien sûr, nous pouvons sentir une autre idée du jeu, une autre énergie que l’entraîneur transmet. Durant cette préparation, le résultat n’est pas trop important, mais en même temps il l’est un minimum parce qu’il vous donne confiance et parce que vous voyez ce que l’entraîneur demande. L’objectif c’est qu’à la fin, cela donne des résultats et porte ses fruits. Nous espérons retrouver la victoire, comme nous l’avons obtenue lors du premier match. Maintenant, sur cette tournée, nous pouvons essayer d’obtenir notre première victoire et de voir quelles sont les idées que le staff souhaite mettre en place. Nous sommes dans ce processus et nous nous en sortons bien.«

Le jeu offensif prôné par Luis Enrique

« Si vous êtes un entraîneur qui aime le jeu offensif, alors oui c’est l’une de mes caractéristiques d’aller à l’attaque. Je vais essayer de m’adapter le plus possible et le plus rapidement possible aux idées que l’entraîneur veut mettre en place. Pas seulement moi, mais l’ensemble de l’équipe. Nous sommes en tournée pour cela, pour nous préparer à assimiler rapidement les idées de l’entraîneur et à nous préparer pour la saison qui va commencer. Tout cela en peu de temps.«

L’objectif d’être prêt pour la Ligue 1 ?

« Oui, je pense que c’est l’objectif principal, être prêt pour le premier match de championnat. Mais pas seulement cela : être prêt pour toute la saison, qui, je pense, sera une saison passionnante, avec de bonnes choses, espérons-le.«