Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 février 2022. Neymar vers un retour dans le groupe, l’histoire entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, quel gardien disputera le match aller, les premières tendances du onze parisien, les relations tendues entre Nasser al-Khelaïfi et Florentino Perez.

Dans son édition du jour, Le Parisien donne des nouvelles de l’état de forme du groupe du PSG. Et à la veille du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid, le club de la capitale « récupère peu à peu toutes ses forces vives » à l’image de Neymar qui se dirige vers un retour dans le groupe. Le Brésilien a une nouvelle fois participé normalement à l’entraînement collectif et la dernière séance de ce lundi lui permettra de se tester à nouveau. « Mais la probabilité de le voir s’asseoir sur le banc de touche ce mardi est de plus en plus forte. » Touché à la cuisse il y a une dizaine de jours, Ander Herrera semble également apte pour ce choc européen. « Il a repris comme prévu l’entraînement collectif ce dimanche matin. Là, encore, la séance de lundi décidera de sa présence avec le groupe pour la réception de Madrid. » De son côté, Sergio Ramos n’a toujours pas repris avec ses partenaires. Victorieux de la CAN avec le Sénégal, Abdou Diallo et Idrissa Gueye étaient de retour à l’entraînement. Le milieu de terrain postule notamment pour une place de titulaire dans le onze de Mauricio Pochettino. Positifs à la Covid-19 il y a une semaine, Alexandre Letellier et Edouard Michut ont repris l’entraînement tandis qu’Achraf Hakimi « était exempté pour accompagner sa compagne qui a donné naissance ces dernières heures à leur deuxième enfant. »

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Verratti, Gueye – Di Maria, Messi, Mbappé

Le quotidien francilien revient également sur l’histoire qui lie le Real Madrid à Kylian Mbappé depuis une dizaine d’années. Désireux de rejoindre la capitale espagnole l’été dernier, le numéro 7 du PSG semble prendre le chemin de l’Espagne à l’issue de son contrat avec les Rouge & Bleu en juin prochain. Surtout que l’histoire entre les deux parties a commencé dès le plus jeune âge de l’attaquant. Dès 14 ans, son père, Wilfrid Mbappé, avait reçu un appel du responsable du recrutement du Real Madrid afin de passer un stage d’une semaine. Après cela, la famille choisira finalement l’AS Monaco six mois plus tard afin d’obtenir du temps de jeu. Après un début d’année 2017 marquant avec un titre de champion de France, une demi-finale de Ligue des champions et une intégration en Equipe de France A, Kylian Mbappé est dans le viseur de nombreux clubs, dont le Real Madrid et le PSG. Ainsi, le club merengue « fait une offre de 180M€ pour un attaquant qui ne compte alors que quatre sélections. Paris n’a plus le choix : s’aligner. » Finalement, l’attaquant reste en France où il avait une meilleure garantie pour son temps de jeu. Le Real Madrid retente sa chance à l’été 2021 avec une nouvelle offre de 180M€ pour Kylian Mbappé, mais « Paris est le club qui a dit non, quitte à le voir partir libre à la prochaine césure estivale. »

De son côté, L’Equipe se demande quel gardien entre Keylor Navas et Gigio Donnarumma occupera le but du PSG ce mardi face au Real Madrid. Depuis le début de la saison, Mauricio Pochettino « a opté pour une rotation entre les deux hommes, le plus souvent à raison de deux ou trois matches de suite chacun. » Mais cette double confrontation à élimination directe montrera si le coach parisien poursuivra avec le même management ou s’il va mettre en place une hiérarchie. « Ces dernières semaines, la tendance était de poursuivre ce qui a si bien fonctionné jusque-là. Même s’ils ne sont pas complices hors terrain, Navas et Donnarumma se montrent professionnels au Camp des Loges et, surtout, très performants à tour de rôle en compétition. » Si le staff parisien maintient sa logique depuis le début de la saison, Keylor Navas devrait être titulaire, lui qui avait pris place dans le but parisien lors de la victoire face au Stade Rennais (1-0) vendredi dernier. « Mais le planning récent a été chamboulé, entre l’infection au Covid de l’ex-Madrilène et son départ en sélection fin janvier pour y disputer trois matches qualificatifs à la Coupe du monde. » Ainsi, Gigio Donnarumma pourrait occuper le but lors du match retour au Santiago Bernabéu le 9 mars prochain. Mais l’inverse est également possible car le Costaricien connaît bien ce stade et montrerait à son ancien club, « combien il reste compétitif à 35 ans, lui qui avait été déclassé au profit de Thibaut Courtois, qui incarnait l’avenir aux yeux des dirigeants madrilènes. »

Le quotidien sportif confirme que l’effectif est quasi au complet mais avec des états de forme disparates. « À l’exception de Sergio Ramos, Mauricio Pochettino a pu compter sur tout son effectif hier à l’entraînement collectif » avec les retours d’Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Ander Herrera, Alexandre Letellier et Edouard Michut. « L’une des tâches du staff d’ici demain sera de mesurer les éventuels risques pour le huitième de finale aller. » Neymar Jr et Georginio Wijnaldum devraient occuper le banc, tandis que Leandro Paredes et Ángel Di María, de retour face au Stade Rennais vendredi, postulent pour une place dans le onze de départ. Concernant, Idrissa Gueye, de retour après un mois avec le Sénégal, « il se dit prêt à enchaîner avec le choc madrilène quitte à souffler après. Reste à savoir ce qu’en pense le staff, ses dernières semaines ayant été exigeantes physiquement et émotionnellement. »

XI probable PSG (L’Equipe) : Navas (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo (ou Gueye), Paredes, Verratti – Di Maria, Messi, Mbappé

Concernant la sécurité autour de ce match, il n’y a pas d’inquiétude car il n’y a aucun antagonisme entre les supporters madrilène et parisiens. « Cinq forces policières (environ 400 hommes) ont été demandées, soit un dispositif classique pour une rencontre de Ligue des champions. » Reste à savoir comment le Collectif Ultras Paris (CUP) va se comporter en tribunes, après avoir exprimer son mécontentement face au Stade Rennais. « Aux dernières nouvelles, il n’a pas prévu d’adopter la même attitude pour ce rendez-vous européen décisif, même s’il ne devrait pas y avoir de tifo en signe de protestation. »

Enfin, L’Equipe revient sur les retrouvailles entre Nasser al-Khelaïfi, président du PSG, et son homologue madrilène Florentino Perez. Des relations entre les deux hommes qui se sont dégradées ces derniers temps en raison du projet avorté de la Super Ligue européenne. Un projet porté par Florentino Perez qui lui a valu de nombreuses critiques et des menaces de sanctions de l’UEFA. En face, le président parisien représente l’opposant numéro un de ce projet aux côtés du Bayern Munich. « L’attitude du PSG a été vécue comme une trahison par le boss madrilène puisque le club parisien avait participé aux premières discussions sur cette épreuve sécessionniste avant de se raviser et d’en être tenu à l’écart parce que soupçonné par le Real et ses acolytes d’être la ‘taupe’ de l’UEFA », rapporte le quotidien. Un épisode qui a permis à Nasser al-Khelaïfi de prendre la tête de l’ECA, l’Association des clubs européens, à la place à la place d’Andrea Agnelli, un des fomenteurs de la Super Ligue. Florentino Perez soupçonne notamment Paris d’agir ainsi afin d’avoir les faveurs du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, « et d’obtenir en contrepartie un allégement du fair-play financier. »

Le cas de Kylian Mbappé a également provoqué des tensions entre les deux clubs. Les dirigeants parisiens ont vivement critiqué la façon d’agir de leurs homologues espagnols cet été tandis que Florentino Perez « a aussi peu goûté que ses offres restent sans réponse, une grande marque d’impolitesse selon lui. »