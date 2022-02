Le programme de la semaine chargé du PSG

Après une victoire au finish face au Stade Rennais (1-0) vendredi dernier, le PSG aborde avec le plein de confiance l’une de ses semaines les plus importantes de la saison. En effet, ce mardi à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit le Real Madrid dans le choc des huitièmes de finale de Ligue des champions. Et dès ce lundi, Mauricio Pochettino, accompagné de Marquinhos, se présentera au Parc des Princes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match à 15h05. Plus tôt dans la journée, les Parisiens s’entraîneront au Camp des Loges. Une séance à suivre en live à partir de 11h15.

Après cette rencontre européenne, le PSG aura trois jours pour préparer son déplacement sur la pelouse du FC Nantes d’Antoine Kombouaré, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1 (samedi 19 février à 21h sur Canal Plus Décalé). Le coach parisien se présentera en conférence de presse d’avant ce vendredi à partir de 13 heures. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : 11h15 : Les quinze premières minutes de l’entraînement en live 15h05 : Conférence de presse de Mauricio Pochettino et Marquinhos

: Mardi : Paris Saint-Germain / Real Madrid (huitième de finale aller de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus et RMC Sport 1)

Mercredi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Jeudi : Entraînement à huis clos

: Entraînement à huis clos Vendredi : 11h : Entraînement à huis clos 13h : Conférence de presse de Mauricio Pochettino

: Samedi : FC Nantes / Paris Saint-Germain (25e journée de Ligue 1 / 21h sur Canal Plus Décalé)

Dimanche : Repos