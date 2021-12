Hakimi : « Mon premier objectif est d’être un bon défenseur »

Ce mardi à l’horaire inhabituel de 18h45 (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affronte le Club Bruges – au Parc des Princes – dans le cadre de la 6e journée de Ligue des champions. Déjà qualifié et ne pouvant pas terminer premier du groupe, le club de la capitale voudra finir sur un résultat positif. Ce lundi, le latéral droit du PSG – Achraf Hakimi – s’est présenté devant les médias.

L’enjeu de ce match

« C’est de gagner et d’arriver avec les trois points. C’est un match de Ligue des champions, tout le monde veux les jouer. C’est le même objectif pour tous les matches, gagner les trois points. »

Son adaptation au PSG

« J’ai bien commencé la saison en marquant des buts. Mais je suis un défenseur avant tout. Mon premier objectif est d’être un bon défenseur, ensuite j’essaye d’aider l’équipe offensivement. Je commence à apprendre des cours de français, je m’adapte à la ville. »

Sa complicité avec Mbappé

« Nous sommes de bons camarades, c’est une complicité naturelle. Nous avons le même âge on aime les mêmes genre de choses. C’est ça qui nous réunit aussi bien sur le terrain qu’en dehors. »

Un sentiment de revanche après le match nul Bruges ?

« Il n’y a aucune revanche. C’est un match en plus de Ligue des champions. On veut marquer les trois points et profiter du match. »

Le match le plus important de la semaine, Bruges ou Monaco ?

« Vous connaissez la réponse. On commence par celui de demain et ensuite on pensera à celui du week-end. »

Surpris par le niveau de Bruges dans cette Ligue ses champions ?

« C’est vrai. J’avais déjà joué contre eux à Dortmund. C’est un bon club avec de bons joueurs. Quand ils sont chez eux, ils sont très forts. Demain ce sera un match de qualité. »

Les critiques sur le niveau de jeu du PSG

« Les gens critiquent toujours, que l’on joue bien ou mal. On respecte les critiques mais il faut comprendre qu’il y a beaucoup de nouveaux joueurs et il faut s’entendre. On essaie de mettre en pratique les consignes de l’entraîneur. Cela demande du temps et il faut être patient avec ça. Petit à petit, on va bien améliorer le jeu et comme ça tout le monde prendra plus de plaisir. »

Une déception de finir deuxième du groupe ?

« Ce n’est pas du tout une déception. Je crois que beaucoup de clubs ont fini deuxièmes et ont remporté la Ligue des champions. L’objectif est d’arriver jusqu’au bout. On peut être premier et se retrouver face à un adversaire fort. Il faut pense à Bruges puis ensuite aux huitième de finale. »