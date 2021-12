Ce mardi (18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit le Club Bruges à l’occasion de la dernière journée de Ligue des champions. Malgré l’enjeu minime de ce match, les Rouge & Bleu – déjà qualifiés et assurés de finir deuxième – voudront renouer avec la victoire après deux matches nuls consécutifs. De son côté, le club belge peut encore obtenir la troisième place pour accéder à la Ligue Europa. Et à la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino et Achraf Hakimi se présenteront devant les médias afin de répondre aux questions. Un point presse à suivre en live ici à partir de 15h15.