Comme la semaine passée au Trophée des Champions, les supporters du PSG ont pris plaisir à voir jouer leur équipe. Et pour cause, les champions de France en titre ont livré un véritable récital face au Clermont Foot (5-0) à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Les Parisiens ont pu compter sur un duo Messi-Neymar en feu, mais également sur des pistons en forme durant tout le match. Titulaire sur le côté droit, Achraf Hakimi a livré une belle performance avec un but à la clé. Après la rencontre, l’international marocain est revenu (en français) sur la démonstration des hommes de Christophe Galtier, au micro de Canal Plus.

A-t-il pris du plaisir à jouer ce soir ?

« Oui, je prends du plaisir tous les jours. S’entraîner avec ces joueurs, c’est un plaisir. Aujourd’hui, on a fait un grand match et je suis très content d’avoir marqué et de la victoire de l’équipe. »

Une vraie performance collective

« Oui, on a fait un grand match. On a bien commencé en faisant ce que le coach nous a demandé. Il nous a dit de bien commencer le championnat. On a fait un bon match et on espère continuer comme ça. »

La relation sur le terrain avec Messi et Neymar

« Oui, on s’est bien trouvés. Ce sont des joueurs de qualité et qui font la différence pour nous. Moi, je m’associe bien avec les deux et j’espère continuer comme ça. »