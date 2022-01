Le PSG se déplace ce dimanche sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 20e journée de la Ligue 1 (21h00). Le club de la capitale est largement en tête du championnat avec 13 points d’avance sur ses poursuivants (l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille) et a réalisé comptablement une très bonne première partie de saison… Ce qui fût moins le cas dans le jeu. Face à ces difficultés rencontrées collectivement, beaucoup de supporters et observateurs ont mis en doute le travail de Mauricio Pochettino, lui qui a été pendant un temps associé à Manchester United suite au départ d’Ole Gunnar Solskjær. Le journaliste pour Le Parisien, Dominique Sévérac, relance les rumeurs en annonçant sur le plateau de La Chaîne L’Équipe qu’un départ du coach argentin vers le club mancunien serait « quasiment fait ».

« Le fait qu’il soit remonté en conférence de presse parce qu’il était associé à Manchester United ? Ça ce n’est pas le football… Ça c’est de la comédie. Ce que je sais, c’est que du côté de Manchester United les dirigeants en ont fait sa priorité. De son côté Pochettino a donné son accord… On est en janvier, j’ai vu beaucoup de retournement de situation dans le football. On peut dire quelque chose en janvier et ça ne se passe pas comme prévu par la suite… Il ne pourra rien se dire avant la fin de la saison, mais pour moi c’est quasiment fait ! (…) Je vous dis ce que je sais. Manchester United le veut et lui veut y aller… Donc on n’est pas loin d’un accord ! (…) »