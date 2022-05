Leandro Paredes a encore un an de contrat avec le PSG. Alors qu’il y a quelques mois, une rumeur de prolongation de contrat sortait en Argentine, les dirigeants Rouge & Bleu ne semble pas enclin à proposer un nouveau contrat à leur milieu de terrain, qui pourrait quitter Paris cet été. L’ancien du Zénith serait dans le viseur de plusieurs clubs italiens. Ce vendredi, l’international argentin a donné une interview à Tyc Sports. Dans cette dernière, il a été questionné sur le nom de l’équipe dans laquelle il aimerait jouer. Et sa réponse risque de ne pas plaire aux supporters parisiens.

Le nom du club dans lequel il aimerait jouer va faire tiquer les supporters du PSG

« Une équipe dans laquelle j’aimerais jouer ? J’ai été proche de jouer à la Juventus. J’aimerais jouer au Real Madrid. Tous les joueurs rêvent de porter ce maillot, mais j’ai beaucoup de respect pour le PSG et je suis plus qu’heureux ici. » Leandro Paredes qui a indiqué qu’il ne pourrait jamais jouer pour River Plate, club ennemi de son club formateur – Boca Juniors – qu’il aimerait retrouver avant la fin de sa carrière. « Depuis que je suis parti de Boca j’ai toujours dit que j’adorerais revenir. J’ai 2 ans de contrat au PSG, ce qui doit arriver arrivera. » Le milieu de terrain a également expliqué que Marco Verratti était le joueur qui l’avait le plus impressionné avant de conclure en expliquant qu’il espérait pouvoir jouer contre l’Italie le 1er juin à Wembley, lui qui a été opéré d’une pubalgie il y a plusieurs semaines et qui a été annoncé forfait pour deux mois par le PSG.