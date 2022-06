Handball : Le PSG mis à l’honneur aux Trophées LNH

Ce jeudi soir, l’édition 2022 des Trophées LNH a eu lieu a Paris. Après une saison en championnat de grand chelem avec 30 victoires en autant de match, il était logique de voir le PSG mis à l’honneur au cours de cette cérémonie. Le club de la capitale a placé plusieurs de ses éléments dans différentes catégories, à commencer par le meilleur joueur. Pour la deuxième année consécutive, c’est Luc Steins qui est élu meilleur joueur de Liqui Moly Starligue. Le demi-centre de 27 ans a inscrit 80 buts cette saison. C’est son troisième titre individuel après 2017 et 2021.

Dans l’équipe type de la saison 2021-2022 de Liqui Moly Starligue, on retrouve deux parisiens. Logiquement, le meilleur joueur de l’exercice, Luc Steins apparaît dans le 7 majeur, le néerlandais y apparaît avec le pivot du PSG, Kamil Syprzak. Le Polonais a inscrit 149 buts au cours de cette saison.

Dans la catégorie du plus beau but, c’est la star danoise Mikkel Hansen qui l’emporte. L’arrière gauche de 34 ans voit son but face à Montpellier le 24 octobre 2021 être récompensé. Une réalisation à la dernière seconde qui avait permis au PSG de s’imposer dans l’Hérault (33-34).