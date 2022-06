Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Mauricio Pochettino est annoncé loin du PSG. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023, le technicien argentin ne sera plus sur le banc Rouge & Bleu la saison prochaine. Même s’il a remporté la Ligue 1, la 10e de l’histoire, l’ancien défenseur central n’a pas réussi à mettre sa patte sur le jeu du club de la capitale et a vécu une désillusion avec l’élimination dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Il a aussi laissé filer la Coupe de France au même stade de la compétition.

Ce dimanche après midi, The Athletic a indiqué que les deux parties avaient trouvé un accord pour le départ de l’ancien capitaine du PSG, mais qu’il restait quelques détails afin d’officialiser ce départ. Selon les informations de Fabrizio Romano, cela ne devrait plus trop durer. Son départ devrait être officialisé dans les prochains jours. Selon le spécialiste du mercato, cette décision de se séparer de l’ancien coach de Tottenham est une décision de Nasser al-Khelaïfi et que cette dernière a été prise avant la nomination de Luis Campos comme conseiller du football du club. Romano qui confirme qu’il n’y aura pas d’annonce du départ pour Leonardo.

Nasser Al Khelaifi decided to sack Mauricio Pochettino even before the appointment of Luís Campos as new director. So it’s Paris Saint-Germain decision, not up to Campos. 🇫🇷🇦🇷 #PSG

Pochettino’s departure will be officially confirmed in the coming days. No statement for Leonardo.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2022