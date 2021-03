Le PSG Handball affrontait Elverum ce mardi soir dans le cadre de l’EHF Champions League. Après cinq victoires consécutives dans la compétition, le PSG s’était incliné contre Flensbourg la semaine dernière (28-27). Les Parisiens voulaient donc retrouver la victoire pour poursuivre sa remontée dans son groupe. Contre le club norvégien, le début de match est marqué par la minute de silence en hommage au portier portugais Alfredo Quintana victime d’un arrêt cardiaque à l’entraînement lundi dernier et décédé vendredi à l’âge de 32 ans. Les premières minutes sont à l’avantage d’Elverum qui mène de deux buts (5-3, 8e). Le PSG va parvenir à égaliser à la 13e minute (5-5). Un but qui va faire tourner la physionomie du match. Le PSG Handball va prendre l’avantage (6-8, 14e) et le garder et l’augmenter (9-16, 24e) jusqu’à la mi-temps (12-19). En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa domination et réussir à conserver sept buts d’avance (15-22, 36e) avant de prendre feu et de prendre un avantage de plus 10 (21-31, 46e). L’avantage va même monter jusqu’à plus 15 pour finalement finir sur une très belle victoire (29-44). Le PSG Handball se relance donc dans sa course aux premières places de son groupe.

Le match qui devait avoir lieu dans deux jours contre Szeged a été annulé en raison de cas de Covid dans les rangs du club hongrois. Le PSG attend le résultat du match Kielce / Flensbourg pour savoir s’il terminera deuxième ou troisième de sa poule.