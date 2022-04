Le PSG possède un très bon centre de formation et de très bons jeunes joueurs. L’Equipe U19 des Rouge & Bleu et performante et possède des talents qui frappent à la porte de l’équipe première. Hier après-midi, elle jouait à Evreux dans le cadre de la 23e journée du Championnat National U19.

Après avoir été mené 2-0 (17e et 30e), le PSG a réussi à réduire l’écart en toute fin de mi-temps par l’intermédiaire de Nehemiah Fernandez-Veliz (2-1, 43e). Les joueurs de Zoumana Camara ont accéléré en seconde période en égalisant grâce à une réalisation de Sekou Yansané (2-2, 57e) avant de prendre l’avantage et un bol d’air sur un doublé de Djeidi Gassama (63e, 77e). Un succès (2-4) qui permet aux Parisiens de conforter leur place de leader avec 14 points d’avance sur Drancy à quatre journées de la fin. Les titis sont assurés de terminer en tête de leur groupe et se qualifient donc pour la phase finale du championnat qui regroupera huit équipes et qui débutera le 22 mai.