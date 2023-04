Henry pointe du doigt la deuxième période du PSG face à Lens

En venant à bout d’un RC Lens en infériorité numérique, le PSG a fait un grand pas vers son 11e titre de champion de France. Mais les Parisiens ont encore une fois manqué de maîtrise comme le remarque Thierry Henry.

Au lendemain de cette 31e journée de Ligue 1, le PSG est l’un des grands gagnants. En remportant son duel au sommet face aux Sang & Or (3-1), les Rouge & Bleu comptent désormais huit points d’avance sur leur premier poursuivant, l’Olympique de Marseille, à sept journées de la fin. Et les joueurs de Christophe Galtier ont parfaitement profité de leur supériorité numérique pour marquer trois buts en dix minutes juste avant la pause. Mais comme trop souvent, les champion de France en titre ont manqué de maîtrise à l’image de la seconde période.

« Paris ne s’impose pas par le jeu mais par ses individualités »

Sur le plateau de Prime Video, Thierry Henry a justement pointé du doigt cette deuxième période des Rouge & Bleu. « Le duo Mbappé – Messi ? C’est pour ça aussi que je pensais que Paris allait être champion. Quand tu as ces mecs-là, c’est un peu plus facile. Je trouve que Paris ne s’impose pas par le jeu mais par ses individualités de temps en temps, comme on a pu le voir face à Lens. À mon goût, ils ont trop déroulé en deuxième mi-temps. Alors oui, il y avait un avantage au score et de la gestion, mais quand c’était à eux de défendre, Lens avait l’avantage et avait plus de joueurs qu’eux. On se retrouvait à défendre comme d’habitude, à huit ou à sept. Si tu gardais la balle, tu pouvais faire mal aux Parisiens. On a vu les Lensois récupérer la balle et les Parisiens ont de temps en temps marché, ce qui a fait que les Lensois ont pensé qu’ils pouvaient faire la différence. Dès que ça partait sur les côtés, les Parisiens étaient en danger. Alors, tu mènes 3-0 contre une équipe de Lens qui jouait à dix et qui voulait surtout jouer. Et en deuxième mi-temps on a vu les Lensois. Oui, c’était un onze contre dix mais seulement quand Paris était en possession du ballon. Et après, les Lensois avaient souvent la balle et la récupéraient, c’était assez flagrant en deuxième mi-temps. »