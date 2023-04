PSG – Lionel Messi-Kylian Mbappé, un duo qui performe

Lors de la victoire du PSG contre Lens ce week-end, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont encore brillé. Les deux attaquants ont une nouvelle fois démontré leur bonne entente sur le terrain.

Lens était le dernier adversaire qui résistait à Kylian Mbappé. Le numéro 7 du PSG avait en effet marqué contre 28 des 30 équipes qu’il avait affronté en championnat. Les Sang & Or et le…PSG étaient les seuls à ne pas avoir concédé de but contre l’international français. Lens peut être retiré de cette liste après son but sur la pelouse du Parc des Princes samedi soir. Un but qui lui a permis de devenir le meilleur buteur en Ligue 1 de l’histoire du PSG, avec 139 réalisations. Il est également devenu le meilleur buteur pour un même club au 21e siècle en Ligue 1. L’attaquant (24 ans) s’est aussi illustré par une magnifique passe décisive en talonnade pour Lionel Messi.

Ils se sont échangés 23 passes décisives en Ligue 1

Depuis l’arrivée de l’Argentin au PSG, il lui a offert sept passes décisives en Ligue 1. Seul…Lionel Messi a donné plus de passes décisives – 16 – pour un même joueur. Et ce joueur se nomme…Kylian Mbappé. « Ils ont combiné sur au moins 12 buts de plus que tout autre duo depuis 2021-22« , explique Michel Kollar, l’historien du PSG sur le site internet du club. Auteur de son 20e but de la saison, le capitaine de l’équipe de France est devenu le premier joueur à enchaîner quatre saisons avec au moins 20 buts marqués en Ligue 1 depuis la légende des Rouge & Bleu, Pedro Miguel Pauleta (4 également).