Kylian Mbappé, buteur contre Lens ce week-end, est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue 1 avec 139 réalisations, effaçant des tablettes Edinson Cavani. Il est aussi le meilleur buteur du championnat de France au 21e siècle.

Kylian Mbappé continue de marquer l’histoire du PSG et du championnat de France. Il y a quelques semaines, l’attaquant (24 ans) était devenu le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu lors de la victoire contre Nantes (4-2, 4 mars). Ce week-end, en marquant contre Lens, il a encore une fois détrôné Edinson Cavani, cette fois-ci pour le titre de meilleur buteur de l’histoire en Ligue 1 du club de la capitale (139). Avec cette réalisation, il est aussi le meilleur réalisateur du championnat de France au 21e siècle pour un même club.

Quatre des cinq meilleurs buteurs au 21e siècle en L1 ont joué au PSG

Ce classement est dominé par des joueurs qui jouent ou ont joué au PSG. Avec 139 buts, Kylian Mbappé a donc pris la première place à Edinson Cavani (138). Le podium est complété par Alexandre Lacazette et ses 119 buts avec Lyon. Zlatan Ibrahimovic (113) et Neymar (82) composent le top 5. Un autre joueur du PSG est présent dans le top 10, Pedro Miguel Pauleta et ses 76 buts en championnat de France lors de son passage chez les Rouge & Bleu (2003-2008)

Top 10 meilleurs buteurs en Ligue 1 au 21e siècle pour un même club