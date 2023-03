Herrera explique traverser « le pire moment de sa carrière »

Prêté à l’Athletic Bilbao l’été dernier, Ander Herrera a définitivement été transféré au club basque à la fin du mercato hivernal. Actuellement blessé, il a utilisé twitter pour exprimer son mal-être actuel, le pire moment de sa carrière.

Placé chez les indésirables du PSG l’été dernier, Ander Herrera avait été prêté à l’Athletic Bilbao, son ancien club. Afin de pouvoir prêter Keylor Navas à Nottingham Forest cet hiver, le club de la capitale a accepté de se séparer définitivement du milieu de terrain espagnol sans récupérer aucune indemnité, lui qui était encore sous contrat jusqu’en juin 2024. Mais à Bilbao, il n’a joué que huit matches cette saison. Il est régulièrement blessé. Hier soir, il a décidé de sortir du silence via son compte twitter. Ander Herrera explique qu’il traverse actuellement le pire moment de sa carrière et qu’il avait pensé à dire stop.

« Il m’est venu à l’esprit de jeter l’éponge mais je ne me le pardonnerais pas »

« Je traverse sans aucun doute le moment le plus difficile de ma carrière. Il y a un peu plus d’un an, j’ai commencé à avoir des problèmes musculaires répétitifs dont je ne peux pas me remettre. Pour quelqu’un comme moi, qui est passionné par son métier et qui en profite intensément au quotidien, c’est très dur, indique l’ancien du PSG sur twitter. Je ressens la même énergie et le même enthousiasme pour le football que pendant toute ma carrière, mais les blessures ne me permettent pas de profiter et d’être heureux. Je sens qu’à l’Athletic Club, j’ai tout ce qu’il faut pour l’être et cela me fait encore plus souffrir. Je suis entouré de professionnels qui ne cessent de me témoigner leur aide et leur soutien, et de pairs à nul autre pareil. À certaines occasions, il m’est venu à l’esprit de jeter l’éponge mais je ne me le pardonnerais pas. Nous voulons éduquer nos filles à persévérer et à surmonter les obstacles qui peuvent se trouver en chemin, et ce serait exactement le contraire. Je vais continuer à chercher des solutions et à travailler pour recommencer à faire ce que j’aime le plus et rendre l’amour des gens autour de moi.«