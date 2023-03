Manu Koné réagit à la rumeur PSG

Avec un effectif trop léger pour être compétitif dans l’ensemble des compétitions, le PSG devra se renforcer dans certains secteurs lors du mercato estival 2023. Et un Français est pisté au poste de milieu de terrain.

Après deux mercatos jugés décevants, le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, travaille déjà pour améliorer l’effectif du PSG lors de la prochaine fenêtre des transferts. Et au minimum une recrue par ligne est attendue, tout cela en gérant également les retours de prêts (Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum…) et les fins de contrat (Lionel Messi, Sergio Ramos). Et selon les dernières informations de RMC Sport, le dirigeant parisien aurait pour objectif de « franciser » l’effectif avec des joueurs français jeunes et performants. Dans cette optique, le nom de Manu Koné (21 ans) – sous contrat jusqu’en 2025 avec le Borussia Mönchengladbach – est cité pour renforcer l’entrejeu des Rouge & Bleu.

« C’est évidemment attrayant »

Devenu un titulaire indiscutable dans l’équipe de Daniel Farke, Manu Koné (21 ans) pourrait devenir l’une des attractions du prochain mercato estival. Formé à Toulouse, le natif de Colombes (Hauts-de-Seine en Île-de-France) a commenté cette rumeur l’envoyant au PSG dans un entretien au quotidien Bild. « Je veux continuer à progresser ici. Je me sens très bien au Borussia. Les rumeurs de transfert ne me dérangent pas, je me concentre pleinement sur le reste de la saison. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si je devais un jour évoluer avec de si grands joueurs, je pourrais encore apprendre beaucoup. C’est évidemment attrayant. Peut-il s’imaginer jouer un jour au PSG, lui le natif de la région parisienne ? Je peux m’imaginer beaucoup de choses. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach. »

Actuellement sélectionné avec l’équipe de France U21, Manu Koné a pour rêve d’être appelé avec l’équipe A. « C’est bien sûr un rêve de recevoir une invitation pour l’équipe nationale, je vais travailler dur pour cela. Mais il n’y a pas encore eu de contact avec le sélectionneur Didier Deschamps. Fin juin, nous allons disputer l’Euro U21 en Roumanie et en Géorgie. Deschamps aura certainement un œil dessus. » À voir si un transfert vers un club de renom cet été permettra à l’ancien Toulousain d’atteindre son objectif, lui qui serait notamment courtisé par le Bayern Munich, Liverpool et Newcastle.

Statistiques 2022-2023 de Manu Koné*

Bundesliga : 21 matches disputés, dont 21 titularisations (1.839 minutes) – 1 but, 1 passe décisive / 9 cartons jaunes

: 21 matches disputés, dont 21 titularisations (1.839 minutes) – 1 but, 1 passe décisive / 9 cartons jaunes Coupe d’Allemagne : 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermarkt