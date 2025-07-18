Hervé Renard milite pour Achraf Hakimi pour le Ballon d’Or

Le PSG a réussi une saison historique. S’il a montré une force collective, plusieurs joueurs ont brillé. C’est le cas d’Achraf Hakimi. Pour Hervé Renard, il mérite de remporter le Ballon d’or.

Achraf Hakimi a réalisé une saison XXL avec le PSG. Le latéral droit a participé à 55 matches toutes compétitions confondues pour onze buts et seize passes décisives. Il a été l’un des meilleurs parisiens de l’exercice 2024-2025 alors qu’il a enchaîné les rencontres depuis juillet 2024 avec les Jeux Olympiques, la saison avec le PSG et les trêves internationales avec le Maroc. Artisan de la victoire en Ligue des champions, Achraf Hakimi peut prétendre au Ballon d’Or. Hervé Renard, son ancien sélectionneur au Maroc, estime qu’il mérite de remporter la distinction individuelle suprême.

« Il a été exceptionnel, régulier et décisif dans toutes ses performances »

« Achraf Hakimi est l’un des meilleurs joueurs du monde aujourd’hui. Pour moi, c’est le Ballon d’Or cette saison. Il a été exceptionnel, régulier et décisif dans toutes ses performances. Aujourd’hui, Achraf Hakimi est le meilleur joueur du continent. Et vu son jeune âge (26 ans), il est loin d’avoir terminé d’enrichir son palmarès, » indique Hervé Renard dans une interview accordée pour Le 360 Sport. Sans surprise, le numéro 2 du PSG devrait figurer dans les liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or, qui sera dévoilée le 7 août prochain. Pour connaître le vainqueur du Ballon d’Or 2025, il faudra attendre le 22 septembre.