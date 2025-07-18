Mercato – Quel avenir pour les joueurs indésirables du PSG ?

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a prêté plusieurs de ses joueurs. Pour la plupart, ils n’ont pas convaincu les clubs qu’ils ont rejoint et son de retour à Paris. Quel avenir pour eux ?

Le PSG avait prêté plusieurs joueurs sur lesquels il ne comptait pas lors de l’été 2024. Pour la plupart d’entre eux, ils n’ont pas convaincu les clubs qu’ils ont rejoints et sont donc momentanément revenu au sein du club de la capitale. En effet, toujours pas dans les plans de Luis Enrique et du PSG, ils ont été invités à se trouver un point de chute. C’est le cas de Milan Skriniar, Marco Asensio, Nordi Mukiele, Carlos Soler, Ilyes Housni ou encore Lucas Lavallée. Ces derniers ont retrouvé le chemin du Campus PSG. Après avoir effectué une batterie de tests médicaux, ils ont tous repris avec le groupe Espoirs mercredi. Ils seront rejoints la semaine prochaine par Renato Sanches et Randal Kolo Muani, eux qui ont participé à la Coupe du monde des clubs avec Benfica et la Juventus Turin.

Des discussions mais pas encore d’accord

Le Parisien fait un point sur l’avenir de ces indésirables. Pour Randal Kolo Muani, la Juventus, où il a été prêté en deuxième partie de saison, aimerait le conserver. Plusieurs offres de prêt avec option d’achat obligatoire ont été formulées par la Juve, mais le PSG campe sur ses positions et souhaite qu’une grande partie de ce prêt soit payée cette année et non l’année prochaine, indique le quotidien francilien. Plusieurs clubs anglais s’intéresseraient aussi à lui. De son côté, Marco Asensio n’a pas encore choisi sa prochaine destination. « José Mourinho aimerait l’attirer du côté de Fenerbahçe, mais, en dépit des rumeurs persistantes en Turquie, l’offensif espagnol continue d’étudier plusieurs offres. » Toujours au sujet de Fenerbahçe, les discussions se poursuivent autour de Milan Skriniar. Le PSG réclame 20 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par le club turc qui espère faire baisser la note dans les jours à venir, indique Le Parisien. L’état-major parisien sait pertinemment qu’il ne pourra pas tirer le prix fort de tous ces joueurs, mais il n’a pas l’intention de les brader non plus. Pour Carlos Soler, il possède une touche à Villarreal où son ancien entraîneur à Valence, Marcelino, a validé une possible opération. Si un retour en Liga est susceptible de l’intéresser, la question du salaire sera centrale dans les négociations. Là encore, Paris a fait passer le message qu’il privilégiera un transfert plutôt qu’un prêt, conclut le quotidien francilien.