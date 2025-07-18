Marin : « Tellement heureux de rejoindre l’un des meilleurs clubs au monde »

Le PSG a lancé son mercato estival avec la signature de Renato Marin. Le gardien (19 ans) n’a pas caché sa joie de rejoindre le club de la capitale.

Hier, le PSG a officialisé sa première recrue de l’été 2025, Renato Marin. Le gardien italo-brésilien (19 ans) arrive libre en provenance de l’AS Roma et a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030, avec le club de la capitale. Comme à chaque recrue, il a répondu aux questions de PSG TV. Son arrivée au PSG, Luis Enrique, ses objectifs… Renato Marin s’est confié.

Son arrivée au PSG

« Je suis très heureux et très fier ! Je souhaite remercier le Président du Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos, Luis Enrique et tout le staff pour la confiance qu’ils m’ont accordé. Depuis les premières heures, ils ont été d’un soutien incroyable, j’en suis très reconnaissant ! »

Ce que le PSG représente pour lui

« C’est un club incroyable, un des meilleurs du monde ! Son histoire, sa formation… C’est un très grand club, et je suis tellement heureux de le rejoindre. »

Sa motivation pour signer au PSG

« C’est le projet, et la confiance que le club accorde aux jeunes. C’est une opportunité incroyable pour moi de rejoindre une équipe aussi forte et qui pratique un football incroyable. »

Ses futurs coéquipiers et Luis Enrique

« Je vais apprendre tellement à jouer avec eux. Je vais grandir comme footballeur, c’est une certitude. Et de pouvoir évoluer sous les ordres d’un entraîneur tel que Luis Enrique, qui a été un très grand joueur, c’est quelque chose de formidable. »

Ses objectifs

« Je vais tout donner. Ce que je veux, c’est donner le maximum, travailler dur et progresser. Le club est ambitieux, alors il faut que je le sois aussi. Ce qui compte, c’est le collectif, mais il faut beaucoup travailler pour qu’il soit efficace. »

Ce qu’il retient de la saison 2024-2025 du PSG

« Paris a beaucoup gagné, et notamment la Champions League et la Ligue 1. Et avec la manière. Ce que les gens retiennent, c’est forcément le jeu incroyable produit sur le terrain, ce que les joueurs sont parvenus à faire avec le ballon. Je me souviens notamment de ce match contre Manchester City… C’était incroyable. »

Le Parc des Princes

« J'ai hâte ! C'est quelque chose que je veux vivre, on peut le voir à chaque fois, ce stade est incroyable, l'ambiance que mettent les supporters… Un joueur ne peut pas demander mieux ! »












