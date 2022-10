Histoire, enjeux et clés du match … Tout sur Benfica / PSG

Le PSG affronte Benfica ce mercredi 5 aout (21h sur Canal +), à l’Estadio da Luz dans le cadre de la troisième journée des phases de poules de Ligue des Champions. L’occasion de se pencher sur l’histoire de cette affiche européenne en faits et chiffres, à quelques heures du coup d’envoie.

A Lisbonne, le Paris Saint-Germain affronte ce soir Benfica pour la septième fois en match officiel. Jusqu’ici, l’avantage est léger mais en faveur du club portugais qui compte trois victoires face aux Parisiens, un match nul et deux défaites. Toutes rencontres confondues (amicales prises en compte) le bilan est depuis la création du club en 1970 de quinze rencontres entre Benfica et le PSG. Le club de la capitale s’est incliné à six reprises, l’a emporté quatre fois, et a concédé le nul à cinq reprises. Pour en revenir aux matchs officiels, le Paris Saint-Germain va se rendre au Portugal pour la huitième fois de son histoire. Les Franciliens ont connu la défaite lors de cinq voyages, le match nul à une reprise, et est revenu de Lusitanie une seule fois avec la victoire.

Dans l’histoire, c’est pas moins de quinze joueurs qui ont porté les maillots des deux clubs : Joao Alves, Fernando Cruz, Angel Di Maria, David Luiz, Julian Draxler, Guedes, Helder Cristovao Marino, Hugo Leal, Humberto Coelho, Daniel Kenedy, Ricardo, Laurent Robert, Cristian Rodriguez, Renato Sanches et Valdo. S’il connaît le SL Benfica, Danilo Pareira n’y a disputé que des rencontres en avec les catégories de jeunes.

Les enjeux

La rencontre de ce soir a son importance dans l’avenir du PSG sur la scène européenne tant l’enjeux principal est de prendre la tête du groupe H. Avec deux victoires en autant de match, Benfica et le Paris Saint-Germain comptent six points. L’occasion est belle également afin de rentrer dans l’histoire. En effet, en quinze rencontres officielles, aucun club français n’a quitté l’Estadio da Luz avec la victoire. Benfica compte à domicile face aux clubs hexagonaux onze victoires et quatre matchs nuls.

Cependant, le PSG reste sur une série de vingt-et-un matchs officiels sans défaite (17 victoires, 4 nuls, 68 buts marqués et 16 encaissés). La dernière fois que les Rouge & Bleu se sont inclinés, c’était face à l’AS Monaco au Stade Louis II en Ligue 1 Uber Eats (3-0) le 20 mars dernier. Depuis cette déroute, les Parisiens ont toujours inscrit au moins un but.

Un record pourrait tomber ce soir à l’Estadio da Luz. En effet, si Kylian Mbappé venait à faire trembler les filets, il deviendrait le meilleur buteur de l’historie du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Avant la rencontre, le champion du monde 2018 est à égalité avec Edinson Cavani, avec trente réalisations. Le numéro 7 parisien pourrait également être à hauteur de l’Uruguayen dans le nombre de match de Ligue des Champions en marquant au moins un but. En effet, Mbappé a inscrit au moins un but lors de ses six dernières sorties européennes, il pourrait ainsi égaler Edinson Cavani (7 matchs) en marquant ce soir face à Benfica.

Par ailleurs, Nuno Mendes pourrait disputer son cinquantième match en Rouge & Bleu ce soir sous les cieux lisboète, lui le Portugais. De son côté, Juan Bernat pourrait atteindre le cap des cent matchs s’il jouait ce soir à Lisbonne.