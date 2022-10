Ce mardi soir (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG affronte le Maccabi Haïfa à l’occasion de la 5e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. En vue d’une qualification pour les 8es de finale, Christophe Galtier devrait poursuivre avec son schéma en 4-3-1-2.

Premier de son groupe à égalité avec le SL Benfica (8 pts), le PSG a son destin entre ses mains pour une qualification au prochain tour de Ligue des champions. En cas de victoire ce mardi face au Maccabi Haïfa, les Parisiens seront assurés de finir dans les deux premiers de la poule. Un match nul pourrait également suffire en cas de non-victoire de la Juventus Turin sur la pelouse du SL Benfica dans le même temps. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier peut compter sur les retours de suspension de Sergio Ramos et Neymar Jr. Absent depuis le 10 septembre, Presnel Kimpembe fait son retour dans le groupe, tout comme Nuno Mendes.

Le 4-3-1-2 maintenu

Et les deux trentenaires devraient retrouver leur place dans le onze du PSG. En effet, le coach parisien devrait poursuivre dans son schéma en 4-3-1-2 qui a donné satisfaction lors des deux derniers matches face à l’Olympique de Marseille (1-0) et l’AC Ajaccio (3-0). Redevenu impérial, Gigio Donnarumma prendra place dans les buts. Malgré son retour dans le groupe, Presnel Kimpembe ne devrait pas débuter cette rencontre et verrait ainsi le duo Marquinhos-Sergio Ramos former l’axe de la défense. Même « s’il est en avance sur ses temps de passage » et qu’il « affiche déjà de belles sensations en séance », Nuno Mendes est encore trop juste pour être aligné d’entrée, comme le rapporte L’Equipe. Ainsi, Juan Bernat va de nouveau enchaîner au poste de latéral gauche, tandis qu’Achraf Hakimi occupera le couloir droit.

En l’absence de Marco Verratti, suspendu, et face à l’intensité mise par les joueurs du Maccabi Haïfa, Christophe Galtier a décidé de reconduire son milieu à trois en s’appuyant sur la bonne forme actuelle de Fabian Ruiz. Il devrait être accompagné de Vitinha au milieu de terrain. De son côté, Renato Sanches est pressenti pour enchaîner une deuxième titularisation de suite. Enfin, sans surprise, le trio offensif, Neymar Jr-Lionel Messi-Kylian Mbappé, va être associé en attaque. Suspendu face à l’AC Ajaccio vendredi dernier, le Brésilien fait son retour dans le onze de départ et est sous la menace d’une suspension face à la Juventus Turin (2 novembre) en cas d’avertissement.

Feuille de match PSG / Maccabi Haïfa

5e journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal Plus Foot et RMC Sport 1 – Arbitre : Felix Zwayer – VAR : Christian Dingert et Bastian Dankert

XI probable du PSG (L’Equipe / Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Bernat – Ruiz, Vitinha, R.Sanches – Neymar – Messi, Mbappé Banc : Navas, Rico, Kimpembe, Bitshiabu, Nuno Mendes, Mukiele, Soler, Zaïre-Emery, Sarabia, Etikike

