Ce mardi soir, coup d’envoi à partir de 21H00 en direct sur Canal+ Foot et RMC Sport 1, le PSG reçoit le Maccabi Haïfa dans son antre du Parc des Princes. Une rencontre comptant pour la cinquième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, qui pourrait voir les hommes de Christophe Galtier valider leur billet pour les huitièmes de finale de la compétition continentale. Et à quelques heures du coup d’envoi de cette partie, il est intéressant de s’interroger sur les options qui s’offrent à Christophe Galtier avec, notamment, les retours de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes.

Le 4-3-3 maintenu

Après trois nuls concédés de suite, et un jeu proposé pas toujours au beau-fixe, le PSG a renoué avec la victoire à l’occasion de la réception de l’Olympique de Marseille le 16 octobre dernier. Un Classique remporté sur le score étriqué de 1-0. Par la suite, c’est l’AC Ajaccio qui s’est incliné face aux Franciliens dans une opposition quasiment à sens unique (0-3). Durant ces deux rencontres, une chose est à souligner : l’évolution tactique. En effet, le 3-4-3 mis en place depuis l’entame de l’exercice 2022-2023 a ainsi été suppléé par le 4-3-3. Forcément, au vu des diverses absences, principalement en défense, ce changement de système paraissait presque obligatoire. Interrogé à ce sujet, Christophe Galtier a notamment expliqué cela par une volonté de maîtrise accrue.

Forcément, avec trois milieux de terrain, à savoir Vitinha, Marco Verratti et Fabian Ruiz, la maîtrise est tout de suite plus prégnante. Grand vainqueur de ce nouveau schéma, l’ancien sévillan marque de son empreinte l’entrejeu du PSG. Car oui, associé à des manieurs de ballon hors-pair, le numéro 8 Rouge & Bleu rayonne. À voir ce que cela pourrait donner dans une opposition un chouïa plus danse. En attendant, il y a fort à parier que celui-ci sera de nouveau titulaire ce mardi soir face au Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Pour l’accompagner, c’est un duo lusitanien qui devrait être privilégié avec Vitinha et Renato Sanches. Pourtant, le retour à un système en 3-4-3 pouvait clairement se poser, surtout au vu de l’absence de Marco Verratti pour cause de suspension ce mardi soir.

Aujourd’hui, pour la première fois depuis le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe fait son grand retour dans le groupe du PSG. Touché aux ischios-jambiers sur la pelouse du Stade Brestois, le titi parisien va faire du bien à l’arrière-garde de son club formateur. Outre son petit craquage en terre bretonne, ce dernier alignait des prestations de très bonne facture depuis août dernier. C’est un point qu’il ne faut nullement occulter. Il pourrait, d’ailleurs, débuter face à l’écurie israélienne. Conséquence de quoi, Sergio Ramos pourrait donc lui passer à la trappe. Une chose qui n’était pas vraiment évidente tant les derniers échos tendent tous vers la titularisation de l’Espagnol associé à Marquinhos. Avec la titularisation de Presko, la défense à trois aurait pu faire son retour, à l’instar des premières sorties du club parisien sous l’égide de Christophe Galtier. La donne devrait, selon toutes vraisemblances, être toute autre. Un état de fait qui va donc permettre à Fabian Ruiz d’enchaîner dans un milieu qui s’annonce à trois têtes. Pour le reste, Achraf Hakimi et Juan Bernat occuperont les couloirs défensifs devant un Gianluigi Donnarumma impérial depuis plusieurs semaines. Cela n’est pas dans les tuyaux, mais voir Nuno Mendes titulaire pourrait bien être la surprise du chef. Enfin, la triplette Neymar – Messi – Mbappé sera, bien évidemment, de la partie.