Opposé à Ajaccio dans son antre de François Coty, le PSG s’est offert un joli succès sur le score de 0-3 pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Une victoire qui porte la marque du duo Messi / Mbappé. En effet, les deux hommes, associés sur le front de l’attaque, se sont mutuellement servis.

Marquinhos un peu plus dans l’Histoire

Conséquence de quoi, Lionel Messi affiche au sortir de cette confrontation un but et deux assists, Kylian Mbappé un doublé et une assist. Mais outre ces statistiques avantageuses, un joueur a passé un cap tout particulier au sein de sa riche carrière sous la tunique rouge et bleu. En effet, aligné comme à l’accoutumée ce vendredi soir, brassard au bras, Marquinhos est entré un peu plus dans l’Histoire du PSG. Face aux Ajacciens, Marqui a ainsi disputé son 380e match avec Paris. Il rejoint Sylvain Armand à la troisième position des joueurs les plus capés. Il se trouve désormais à 14 longueurs de Marco Verratti (2e, 394 matches) et Jean-Marc Pilorget (1er, 435 matches).