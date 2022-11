Le PSG, seul club invaincu dans les cinq grands championnats

Le PSG réalise un très bon début de saison. Large vainqueur lors du Trophée des Champions contre Nantes (4-0), le club de la capitale compte cinq points d’avance sur son dauphin en Ligue 1, Lens. En Ligue des Champions, il est leader de son groupe et peut s’offrir la première place de son groupe ce soir avec le déplacement à la Juventus Turin. Depuis hier soir, Le PSG est la seule équipe des cinq grands championnats encore invaincue.

Naples a connu sa première défaite contre Liverpool

En 19 matches toutes compétitions, le PSG a remporté 15 rencontres et concédé 4 nuls. Jusqu’à hier, les Rouge & Bleu étaient avec Naples les deux dernières équipes des cinq grands championnats à ne pas avoir perdu depuis le début de la saison. Le Napoli avait gagné ses cinq premiers matches de Ligue des Champions et caracole en tête de la Serie A avec cinq points d’avance sur l’Atalanta et 10 victoires et 2 nuls en 12 journées de championnat. Mais hier, le club italien est tombé sur la pelouse de Liverpool (2-0).