Prêté avec option d’achat quasi obligatoire par le Stade de Reims, Hugo Ekitike peine à se faire sa place au PSG. Néanmoins, malgré ce, l’attaquant de 20 ans resterait persuadé qu’il finira par s’imposer en rouge et bleu.

Pour l’heure, Hugo Ekitike n’a porté la tunique du PSG qu’avec grande parcimonie. Devant souvent se contenter de bouts de match, il n’a pas non plus brillé, loin s’en faut, au cours de ses deux petites titularisations. Il lui faudra certainement un temps d’adaptation afin de prendre réellement ses marques. Mais on le sait également, un club d’une telle dimension ne laisse que très peu de place au temps. Qu’importe, le longiligne attaquant resterait confiant et jouirait, en prime, de soutiens au sein du vestiaire parisien.

Hugo Ekitike, adoubé par Kylian Mbappé ?

Parmi ceux-ci, et non des moindres, on retrouverait Kylian Mbappé, comme Benjamin Quarez, journaliste Le Parisien, l’a stipulé au sein du podcast 100% PSG de France Bleu Paris ce lundi. Le numéro 7 francilien aimerait, même dans les semaines à venir, être associé à Hugo Ekitike sur le front de l’attaque. En outre, si sa situation est un chouïa complexe aujourd’hui, l’espoir tricolore serait toutefois loin de rendre les armes. En effet, étant donné la présence de joueurs XXL comme Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé au sein de son secteur, Hugo Ekitike savait apparemment où il mettait les pieds et, sûr de sa force, serait convaincu de parvenir à s’imposer au PSG. Une mentalité qu’on ne peut que louer. C’est désormais à lui de mettre le bleu de chauffe afin de faire étalage de ses qualités.