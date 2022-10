Les supporters du PSG attendus en nombre à Turin

Ce mercredi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 (RMC Sport), le PSG a rendez-vous avec son ultime confrontation de la phase de poule de la Ligue des Champions sur le terrain hostile de la Juventus. Une échéance qui verra les Parisiens être soutenus en nombre.

Face à la Juventus ce mercredi, le PSG joue gros. En effet, aux coudes à coudes pour glaner la première place du groupe, les Parisiens doivent l’emporter s’ils ne veulent pas se faire supplanter par le SL Benfica au pire des moments possibles. Une partie capitale donc. Et pour cela, Kylian Mbappé et consorts auront le soutien de leurs supporters dans les tribunes du Juventus Stadium. En effet, ce jour, France Bleu Paris nous informe que 2100 supporters rouge et bleu sont attendus à Turin, dont 600 Ultras. Une aide qui ne sera pas de trop alors que Christophe Galtier devra composer sans Neymar Jr, suspendu.