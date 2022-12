Dans un groupe relevé, les U19 du PSG ont réussi à se qualifier directement pour les 8es de finale de l’UEFA Youth League. Une qualification obtenue en grande partie grâce à un Ilyes Housni en très grande forme.

Si les U19 du PSG montrent quelques difficultés à enchaîner les résultats en championnat (4e du classement), la tendance est différente en UEFA Youth League. Premiers de leur groupe et qualifiés directement pour les huitièmes de finale de la compétition, les jeunes des Rouge & Bleu ont brillé dans un groupe composé de la Juventus, du SL Benfica et du Maccabi Haïfa (4 victoires, 1 nul et 1 défaite, 20 buts marqués et 11 encaissés). Et Papus Camara a pu s’appuyer sur un jeune en très grande forme depuis le début de saison : Ilyes Housni. Joueur le plus décisif de la compétition (8 buts et 2 passes décisives), l’attaquant de 17 ans est revenu pour le site officiel du club sur ses performances et ses objectifs dans cette compétition. Extraits choisis.

Sa découverte de la Youth League cette saison

« On sort du pays, on découvre l’étranger, d’autres équipes. Ça rapproche le groupe de tous voyager ensemble et de vivre cette aventure en équipe. Et puis nous sommes dans les mêmes conditions que les joueurs de l’équipe pro, donc ça nous prépare aussi si on est un jour amenés à les rejoindre. C’est vraiment de l’expérience qu’on accumule, et on se sent chanceux de vivre cette aventure-là. »

Son ressenti d’être le joueur le plus décisif de Youth League

« Oui, je suis content et fier. C’est le fruit de mon travail, de mes entraînements tous les jours. Je me donne à fond et ça paye. Mais c’est loin d’être fini. Mon objectif, c’est de continuer à marquer et d’aider l’équipe à gagner. Je ne veux pas m’arrêter là. Je dois me fixer cet objectif à chaque match. »

Ses objectifs pour la suite de la compétition

« On veut tous gagner cette Youth League, forcément. Mais on va déjà se projeter sur la phase finale. Il y a beaucoup d’équipes qui nous attendent au tournant, et on va essayer d’être prêts. On va se donner à fond pour aller le plus loin possible. Pour le prochain tour, je préfère d’ailleurs tomber sur une grosse équipe, comme l’Atlético de Madrid, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou l’AC Milan. On veut jouer les plus gros matches ! Et si on gagne, on éliminerait un prétendant au titre… Il n’y aura pas de peur, que des challenges ! »

Se nourrit-il de la pression pour s’améliorer ?

« Oui, mais d’une pression positive. Je ne dois pas avoir peur. Par exemple, j’ai beaucoup été confronté à des défenseurs adverses plus âgés, plus grands, et ça n’a pas toujours été facile. Mais dans ces moments-là, dans mon rôle d’attaquant, j’essaye de compenser par autre chose, d’aller chercher d’autres espaces, de faire des appels dans le dos. D’être plus malin ! Je n’ai vraiment que de la pression positive, de l’envie de performer. C’est plus un challenge qu’une peur. »

L’importance de Zoumana Camara dans sa progression

« Oui, très important. Il m’a fait confiance et ça a vraiment été la clé pour moi. Il m’a beaucoup aidé à progresser, il m’a poussé. Il me donne énormément de conseil, et quand je les applique, ça marche. Il a su être patient avec moi, quand j’ai eu besoin de temps pour comprendre ce qu’il attendait de moi. Mais il a su rester confiant, et j’essaye de lui rendre. »