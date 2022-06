Hugo Lamy signe son premier contrat pro avec le PSG

Le PSG possède très certainement le meilleur centre de formation de France. Chaque année, les Rouge & Bleu essayent de conserver leurs meilleurs éléments avec un premier contrat professionnel. Ces dernières semaines, le club de la capitale a réussi à conserver plusieurs de ses titis. Ce vendredi matin, il vient d’officialiser la signature d’un nouveau premier contrat professionnel.

Lié au PSG jusqu’en juin 2025

Il s’agit du jeune défenseur (18 ans) Hugo Lamy. Ce dernier a signé son premier contrat pro avec son club formateur d’une durée de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Après six ans à l’US Torcy Paris Vallée de la Marne, il avait rejoint le PSG et son équipe U14. Cette saison, il a participé à 11 matches de championnat et 3 rencontres de Coupe Gambardella avec l’équipe U19. « Le club félicite Hugo pour la signature de son premier contrat professionnel et lui souhaite beaucoup de réussite sous le maillot Rouge et Bleu.«