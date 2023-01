Depuis l’entame de la saison en cours, de nombreux jeunes ont intégré le groupe de Christophe Galtier. C’est notamment le cas de Warren Zaïre-Emery.

Le PSG possède une jeunesse dorée. Il faudra encore attendre afin de voir si celle-ci performera à haut niveau, mais les signes paraissent très encourageants. El Chadaille Bitshiabu, Ayman Kari, Ismaël Gharbi, Ilyes Housniou encore Warren Zaïre-Emery, tous affichent des prédispositions plus qu’intéressantes. Le dernier cité impressionne, par exemple, tout son monde lors des séances collectives du club de la capitale.

Vitinha totalement sous le charme de Zaïre-Emery

Un état de fait notamment mis en exergue par une anecdote. Celle-ci nous est narrée sur le podcast de France Bleu Paris, 100% PSG, la Tribune. Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, nous explique ainsi que Vitinha a particulièrement été enthousiasmé par le niveau de Warren Zaïre-Emery lors de son arrivée. Il aurait lâché à son sujet auprès de Jorge Mendes, agent de Vitinha et du titi rouge et bleu : « C’est qui ce gamin que tu as pris dans ton écurie ? C’est un extraterrestre ! » Le principal intéressé a dû apprécier…